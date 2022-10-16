Профессору факультета журналистики МГУ М. В. Шкондину — 90!

— Известно, что вы по первому своему образованию летчик? А как попали в газету?

— С этим связана интересная история. Дело было в Ростове-на-Дону. Газете «На боевом посту» требовался корреспондент и для того, чтобы его найти, редактор пришел в библиотеку и спросил: «Кто у вас тут книжки активно читает». Ему сказали, что часто приходит за книгами один офицер и назвали мое имя. Редактор тот вышел на меня и предложил подготовить материал для газеты. Мол, вы напишите, а мы посмотрим, что и как. Я написал зарисовку о подготовке авиационных специалистов. Он прочитал и сказал, что годится.

— А потом, как связали свою жизнь с журналистикой?

— После окончания военного училища в Вольске, я поступил в военно-политическую академию на редакторский факультет. Но тут произошло сокращение вооруженных сил, и всех студентов академии перевели на заочную форму обучения. В условиях этого сокращения я уволился из армии и перевелся из академии на дневное отделение факультета журналистики МГУ. Мне тогда было 27 лет, и я уже был капитаном.

— Вы в 27 лет сели за парту вместе с 19-летними студентами. Наверное, ощущали себя в роли своего знаменитого тезки?

— Я не один такой был на факультете тогда, поэтому свой возраст не чувствовал. С первых курсов стал работать в газете «Сельская жизнь». Эта газета выходила огромным тиражом, шесть миллионов экземпляров. Скажу вам, что больший тираж был тогда только у «Правды». Это был очень полезный опыт, результатами которого я воспользовался. По своим материалам, опубликованным в «Сельской жизни», я написал творческий диплом, который успешно защитил.