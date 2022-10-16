Профессору факультета журналистики МГУ М. В. Шкондину — 90!

Интервью с Михаилом Васильевичем Шкондиным
Это интервью, сделанное в 2012 году, вошло в книжку «Диалоги с учителями», которая была подготовлена к юбилею факультета журналистки МГУ имени М. В. Ломоносова. Михаил Васильевич Шкондин на тот момент возглавлял кафедру периодической печати. Сегодня доктор филологических наук, профессор Шкондин — ведущий научный сотрудник. Проблемной научно-исследовательской лаборатории комплексного изучения актуальных проблем журналистики. Тогда, десять лет назад, мы говорили с ним о журналистике, о жизни и о любимом факультете, где профессор Шкондин прошел все ступени карьерной лестницы от аспиранта до заведующего кафедрой. Сегодня, как и всегда, от него можно услышать: «Я всегда рад, когда мои коллеги ведут исследования, пишут книги, издают учебники, читают новые дисциплины». В этих словах весь профессор Шкондин. С юбилеем, дорогой Михаил Васильевич!
— Известно, что вы по первому своему образованию летчик? А как попали в газету?
— С этим связана интересная история. Дело было в Ростове-на-Дону. Газете «На боевом посту» требовался корреспондент и для того, чтобы его найти, редактор пришел в библиотеку и спросил: «Кто у вас тут книжки активно читает». Ему сказали, что часто приходит за книгами один офицер и назвали мое имя. Редактор тот вышел на меня и предложил подготовить материал для газеты. Мол, вы напишите, а мы посмотрим, что и как. Я написал зарисовку о подготовке авиационных специалистов. Он прочитал и сказал, что годится.
— А потом, как связали свою жизнь с журналистикой?
— После окончания военного училища в Вольске, я поступил в военно-политическую академию на редакторский факультет. Но тут произошло сокращение вооруженных сил, и всех студентов академии перевели на заочную форму обучения. В условиях этого сокращения я уволился из армии и перевелся из академии на дневное отделение факультета журналистики МГУ. Мне тогда было 27 лет, и я уже был капитаном.
— Вы в 27 лет сели за парту вместе с 19-летними студентами. Наверное, ощущали себя в роли своего знаменитого тезки?
— Я не один такой был на факультете тогда, поэтому свой возраст не чувствовал. С первых курсов стал работать в газете «Сельская жизнь». Эта газета выходила огромным тиражом, шесть миллионов экземпляров. Скажу вам, что больший тираж был тогда только у «Правды». Это был очень полезный опыт, результатами которого я воспользовался. По своим материалам, опубликованным в «Сельской жизни», я написал творческий диплом, который успешно защитил.
— О чем писали?
— О людях, в основном, писал. Первый материал свой до сих пор помню. Написал я о доярке, Любе Сысоевой, которая потом прославилась и впоследствии стала секретарем райкома. У меня было задание от газеты — писать о специалистах среднего звена на селе: инженерах, зоотехниках, бригадирах. Не все из них были хорошо образованными людьми, поэтому передо мной стояла задача — искать положительные примеры, на которые можно было бы ориентироваться.
— Вы собеседника своего сразу чувствуете?
— Да, что есть, то есть. Мог схватить какие-то характерные детали в облике человека. Потом, когда попал на работу в ТАСС, мне пришлось, конечно, переучиваться. В информационном агентстве совсем другой стиль письма. Но и там, в работе с информацией, я старался писать живо. Помню, как написал в материале об открытии участка на железной дороге «утро стальной магистрали». Много бывал в командировках: Калмыкия, Астрахань, Черные земли и другие места. Писал о людях, о природе, о культуре края. Вспоминаю, как сделал зарисовку о том, как в мае вся степь покрывается тюльпанам: красными, желтыми, белыми, фиолетовыми. В Элисте у меня при квартире был корреспондентский пункт, а связи в этом районе не было. Так мне специально к дому провели столбы телефонные, чтобы я мог оперативно передавать информацию. Ко мне было очень уважительное отношение, так как я был единственный корреспондент от центральной прессы. Потом я ушел из практической журналистики, поступив в аспирантуру на родной факультет.
— О вас говорят, как о человеке, который никогда ни с кем не ссорится. Это так?
— В группировках никаких не участвовал никогда.
— А принципиальность можете проявить?
— Когда нужно, я всегда о своей позиции скажу открыто. Но главным для меня, как для заведующего кафедрой, было создание атмосферы, где бы каждый мог выложиться, реализовать свои возможности. Я всегда рад, когда сотрудники кафедры ведут исследования, пишут книги, издают учебники, читают новые дисциплины.
— Экзамены у студентов как принимаете?
— Семь шкур со студента я не снимаю. Кто плохо знает, тому экзамен не поставлю, но навстречу могу пойти тому, кто соображает, может додуматься до чего-то сам. Мне не очень важно точно или не точно он отвечает. Важно, как человек мыслит, насколько он как журналист созрел.
— Кого вы считаете своими учителями?
- Бориса Ивановича Есина, прежде всего. Он преподавал историю отечественной журналистики. Ксению Михайловну Накорякову с благодарностью вспоминаю, она вела у нас литературное редактирование. Большое влияние на меня оказал и Илья Владимирович Толстой, правнук Льва Толстого.
— А учениками?
— Людмилу Леонидовну Реснянскую, прежде всего, Ольгу Алексеевну Воронову, Черменскую Софью, Надежду Ищенко. Вообще учеников много, кто-то работает на других факультетах или трудится в практической журналистике.
— У вас по жизни есть друзья?
— Были и есть. Самая большая дружба, которая прошла проверку временем, у меня с моими однокурсниками. Мы дружим уже много лет, каждый год встречаемся на факультете.
— Как вы относитесь к своим жизненным достижениям?
— Да нет никаких особых достижений. На то, что сделано, всегда смотрю несколько иронически.
— И все-таки, что было озвучено вами в теории журналистики?
— Я сформулировал понятие «структуры информации» на основе системного подхода. Базисной единицей этой структуры я предложил рассматривать характер аудитории. Это положение было взято за основу книги «Журналистика в политической структуре общества», за которую мы с Я. Н. Засурским получали премию имени М. В. Ломоносова.
— Оглядываясь назад, что вы вспоминаете с особым удовлетворением?
— Важным был для меня опыт работы в издательстве Московского университета, где я четыре года трудился редактором. Существенная часть жизни была посвящена организации работы проблемной лабораторию, штат которой с трех человек был увеличен до двадцати одного человека. Долгие годы лаборатория была приютом для многих аспирантов нашего факультета. Многие из них защищали диссертации, а идти им было некуда. Вот я и приглашал их на работу. И люди со временем находили себя.
— Какие исследования проводились в рамках проблемной лаборатории?
— Прежде всего, на рельсы было поставлено изучение типологии СМИ. Это было ведущее направление в работе лаборатории. Также были проведены исследования по журналистскому образованию. Важным считаю организацию ежегодных научно-практических конференций, которые нам предложил проводить Ясен Николаевич Засурский.
— Вы публичный человек?
— Нет, я не публичный человек. Не люблю быть в центре внимания.
— Но сегодня быть не публичным нельзя.
— Но тогда скажу так, я публичный человек, но в меру, так как не люблю красоваться. Не мужское это дело. Мужчина должен держать себя без всякого нарциссизма. Хотя, наверное, я перед вами тоже отчасти рисуюсь. Но вы спросили, а я ответил.
— Кому или чему вы обязаны в жизни?
— Московскому университету. На факультете журналистики как в другом мире живешь. У меня народные корни. Я, конечно, себя всегда сдерживал, но «простонародное» все равно обнаруживалось. Глубоко убежден, что университет во многом облагородил меня.
— Завидовали ли вы по жизни людям с другими корнями?
— Я не завидовал никому и не стеснялся своего происхождения. Всегда считал и считаю, что главное, какой ты человек, есть ли в тебе доброта, участие, великодушие, желание помочь тому, кто в этом нуждается.