Как взять хорошее интервью. Советы Ивана Сурвилло

Как найти контакты, договориться об интервью и разговорить собеседника
Зачем ронять диктофон во время интервью, какую волшебную фразу сказать герою, если он против личной встречи и почему нужно убегать, как только беседа закончилась? Об этом на встрече со студентами СПбГУ рассказал Иван Сурвилло, один из десяти лучших молодых журналистов России 2019 по версии Esquire и автор почтовой рассылки на 50 000 человек.
У меня есть медиапроект «Интервью о личном», в котором я беседую с разными интересными людьми: Алексеем Венедиктовым, Олегом Кашиным, Ильей Красильщиком. Задаю им те вопросы, которые обычно в интервью не звучат: как бы вы хотели умереть, за что больше всего стыдно, когда в последний раз было по-настоящему страшно? Для меня это — способ научиться жить самому. За время работы над этим проектом, у меня накопилось несколько советов, которые помогают брать интервью.
О поиске контактов
Первый способ: в Facebook сидят почти все спикеры, 90 % из которых точно отвечают. Особенно если вы у них в друзьях. Например, я написал Мише Зыгарю, и он ответил. Правда, загвоздка в том, что связался с ним я в начале 2018 года, а интервью взял пару месяцев назад, но это из-за графика.
Второй: контакты можно просто погуглить, — так я нашел почту Быкова.
Третий: личная встреча. Я как-то приехал на лекцию Галины Тимченко специально, чтобы побеседовать с ней. Это было мое второе интервью в жизни, я на трясущихся ногах подошел и спросил: «Галина Викторовна, можно я возьму у вас интервью? Оно учебное и никуда не пойдет». До сих пор не понимаю, почему она согласилась. Видимо, я просто хорошо давил на жалость.
Четвертый: журналистская база спикеров — Nutcall. Она платная, но очень удобная и обширная.
О связи с героем
Помните, не все любят журналистов. Когда пишешь собеседнику, нужно объяснить, что ты из себя представляешь. Я обычно пишу, кто я, куда пойдет интервью, сколько оно будет идти и в конце указываю, с кем еще беседовал. У меня есть теория, что все мы вращаемся в социальных пузырях. Если в списке предыдущих героев есть люди из социального пузыря потенциального собеседника, часть его доверия к ним переносится на меня. К примеру, архитектор Наталья Белоногова согласилась дать мне интервью после того, как посмотрела, с кем я общался до нее.
Беседовать нужно лично. Вживую видно, как собеседник реагирует на вопросы, а если вы общаетесь у него дома, и на стене висит коллекция фамильного оружия, про это можно задать вопрос. Письменное интервью подобного лишено. Герой против личной встречи? Для этого есть волшебная фраза: «Я не хочу тратить свое и ваше время на посредственное интервью».
Что делать, если вам отказали? Это тяжело, ты не понимаешь, за что, хочется выйти в окно. У меня такое тоже было: Ася Казанцева сначала не хотела давать интервью. Но я просил еще и еще, в итоге она согласилась. Еще, если герой отказывает, можно спросить, когда ему будет удобно. Пару раз мне отвечали, что никогда, но чаще всего просто переносят дату интервью.
О вопросах
Перед беседой самому себе ответьте на вопрос: «Что я хочу получить от этого текста?». Важно хорошо подготовиться — без этого лучше вообще не приходить на интервью. Вопросы должны быть короткими и простыми, произносить их нужно по одному за раз. Иначе собеседнику приходится удерживать в голове много тем и ответов, а это жутко неудобно.
Всякие чиновники и бизнесмены любят просить заранее выслать вопросы. В таких случаях обычно говорю, что вопросы не пришлю, а тему интервью — да. Тут легко: тема может быть «о жизни».
Почитайте несколько последних интервью с вашим собеседником. В конце каждого текста обычно есть фамилия журналиста. Напишите ему в Facebook, спросите о том, как собеседник себя вел, как и на какие вопросы реагировал. Это хорошо тем, что может сработать профессиональная солидарность, и всплывут интересные детали.
Полезно смотреть видео-интервью: там сразу понятно, где человек смотрит в сторону, опускает глаза, уходит от ответа. Как-то для одного интервью я прочитал весь ЖЖ героя за 6 лет, выцепил оттуда несколько вопросов.
Об интервью
Главное правило: берите несколько диктофонов (два, а лучше три). Штук пять интервью у меня слетело из-за того, что либо диктофон не записал, либо его украли. Если беседуете с человеком, который не привык давать интервью, просто положите телефон с диктофоном экраном на стол. Но важно зафиксировать на диктофон, что герой в курсе записи. Это убережет от всех возможных юридических последствий.
Волнение — нормально. Значит, у вас все в порядке с самооценкой. Я до сих пор переживаю перед каждым интервью. Представьте себе какой-нибудь водопад и выдохните. Ну и помните, что интервью — не какое-то сакральное действие, а просто беседа. Часто волнуется не только журналист, но и герой. Если понимаете, что он зажался, уроните микрофон и скажите: «Ой, простите, можете подать?». Не знаю, как это работает, но после этого собеседник больше раскрывается.
Не бойтесь тишины. Героям становится некомфортно, когда наступает пауза, и они начинают ее заполнять собой. Часто в такие моменты звучат самые важные реплики. Главное — не начать болтать самому. Нельзя перетягивать одеяло на себя. В интервью журналиста должно быть мало. Тут поможет правило «заткнитесь и слушайте». Когда собеседник говорит 15 минут подряд, я в голове постоянно прокручиваю эту фразу.
Важнее оставаться человеком, чем журналистом. Нельзя допустить, чтобы из-за вас пострадал герой.
О согласовании
По закону собеседник считается автором интервью, но тут есть лазейка. Если герой попросил вас прислать текст на согласование, то вы обязаны это сделать. Но если не просил, то отправлять ему не нужно. Поэтому сразу убегайте, как только интервью закончилось.
Если спикер сказал что-то интересное, но вы понимаете, что это могут вырезать, есть два варианта. Первый: дайте это убрать, но попросите рассказать равнозначную по ценности историю. Второй: сказать, что согласуем только факты, но не мнения.
Только не надо согласовывать текст через PR-службы, они портят любое интервью. Я как-то беседовал с блогером и отправил интервью его пиарщику. Когда мне вернули текст, из моего в нем остались только вопросы, все остальное переписали. Поэтому берите прямой телефон или мейл, если герою нужно согласование.