Как взять хорошее интервью. Советы Ивана Сурвилло

У меня есть медиапроект «Интервью о личном» , в котором я беседую с разными интересными людьми: Алексеем Венедиктовым, Олегом Кашиным, Ильей Красильщиком. Задаю им те вопросы, которые обычно в интервью не звучат: как бы вы хотели умереть, за что больше всего стыдно, когда в последний раз было по-настоящему страшно? Для меня это — способ научиться жить самому. За время работы над этим проектом, у меня накопилось несколько советов, которые помогают брать интервью.

О поиске контактов

Первый способ: в Facebook сидят почти все спикеры, 90 % из которых точно отвечают. Особенно если вы у них в друзьях. Например, я написал Мише Зыгарю, и он ответил. Правда, загвоздка в том, что связался с ним я в начале 2018 года, а интервью взял пару месяцев назад, но это из-за графика.

Второй: контакты можно просто погуглить, — так я нашел почту Быкова.

Третий: личная встреча. Я как-то приехал на лекцию Галины Тимченко специально, чтобы побеседовать с ней. Это было мое второе интервью в жизни, я на трясущихся ногах подошел и спросил: «Галина Викторовна, можно я возьму у вас интервью? Оно учебное и никуда не пойдет». До сих пор не понимаю, почему она согласилась. Видимо, я просто хорошо давил на жалость.

Четвертый: журналистская база спикеров — Nutcall . Она платная, но очень удобная и обширная.

О связи с героем

Помните, не все любят журналистов. Когда пишешь собеседнику, нужно объяснить, что ты из себя представляешь. Я обычно пишу, кто я, куда пойдет интервью, сколько оно будет идти и в конце указываю, с кем еще беседовал. У меня есть теория, что все мы вращаемся в социальных пузырях. Если в списке предыдущих героев есть люди из социального пузыря потенциального собеседника, часть его доверия к ним переносится на меня. К примеру, архитектор Наталья Белоногова согласилась дать мне интервью после того, как посмотрела, с кем я общался до нее.