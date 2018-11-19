Союз журналистов Украины потребовал отчет о расследованиях нападений на журналистов

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) потребовал от руководителей правоохранительных органов предоставить публичный отчет о расследовании преступлений против журналистов в стране. Об этом в воскресенье в Facebook заявил глава Союза журналистов Сергей Томиленко:

Ситуация с физической безопасностью журналистов является чрезвычайной. Системная безнаказанность за преступления и агрессивная антижурналистская риторика политиков провоцируют новые нападения. НСЖУ продолжает требовать публичного отчета руководителей правоохранительных органов о результатах расследований преступлений против журналистов.

Томиленко добавил, что с начала прошлого года на Украине зафиксировано более 160 инцидентов физической агрессии в отношении журналистов. При этом, по его словам, все те, кто блокировал работу украинских медиа, устраивал поджоги, нападал на журналистов, по-прежнему, остаются безнаказанными:

Канадский журналист Майкл Колборн жестоко избит праворадикалами сегодня в Киеве <...> Параллельно с нападением на канадского журналиста, радикалы грубо препятствовали сегодня работе и журналиста телеканала NewsOne Богдана Аминова <...> Опасные реалии. Это о правах человека на Украине. И о работе журналистов.

Ранее в воскресенье 18 ноября во время акции против марша в поддержку трансгендеров в Киеве радикалы напали на журналистов украинского телеканала NewsOne, которые пришли осветить акцию. Позже стало известно, что они также избили журналиста из Канады, освещавшего проведение марша.