Чем больше у поста лайков и репостов, тем менее критично к нему относятся пользователи соцсетей

Новостные ленты социальных сетей представляют собой последовательность постов, под каждым из которых отображаются показатели вовлеченности аудитории: количество лайков, а также число репостов. Группа исследователей из Гарвардского университета изучила влияние количества лайков и репостов на склонность читателей делиться контентом и проверять факты.

Для проведения исследования ученые разработали онлайн-игру «Fakey», которая имитирует внешний вид ленты Facebook. Для игрока формируется лента из 10 новостных статей, каждая состоит из фотографии, заголовка, лида и показателей социальной вовлеченности. Количество лайков и репостов генерируется случайно. Под каждым постом есть набор кнопок: поделиться, лайкнуть, проверить факт, получить подсказку или пропустить. Игрокам объясняют, что кнопка «Share» эквивалентна одобрению статьи и обмену ей с миром, а «Fact Check» — это сигнал недоверия к посту.

Игра случайным образом выбирает по пять статей из надежных и малонадежных источников. К надежным источникам отнесли 32 издания, придерживающихся умеренно-либеральных или умеренно-консервативных взглядов, например, BBC News, BuzzFeed, The Guardian, The Wall Street Journal. Выбранные источники с низким уровнем доверия часто были уличены в публикации поддельных новостей, теорий заговора, слухов и других видов дезинформации.

Игра была доступна в Google Play Store и App Store для жителей Австралии, Канады, Великобритании и Соединенных Штатов. Исследователи рекламировали игру по нескольким каналам, включая социальные сети, пресс-релизы и конференции. За 19 месяцев ученые проанализировали 8500 игровых сессий разных игроков.

Согласно результатам, отображение показателей социальной вовлеченности может сильно влиять на взаимодействие читателей с недостоверной информацией.

• Во-первых, чем больше количество лайков и репостов, тем менее критично к нему относятся пользователи соцсетей: ставят лайки, делают репосты и не проверяют факты.

• Во-вторых, люди более уязвимы к контенту, который демонстрирует высокий уровень общественной вовлеченности.

Исследователи считают, что полученные результаты должны повлиять на способ отображения показателей вовлеченности таким образом, чтобы они не способствовали распространению дезинформации. Кроме этого, необходимо разрабатывать приложения, тренирующие медиаграмотность у читателей. Недостоверные данные — угроза в цифровую эпоху, а социальные медиаплатформы — основное средство их распространения. Дезинформация может воздействовать на общественное здоровье, влиять на государственную политику, провоцировать насилие и конфликты, потому уменьшение масштабов распространения недостоверных данных — это важное направление для будущих исследований.