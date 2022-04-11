Как работать при тотальной цензуре: иранский опыт

«Конечно, если ты получаешь информацию из какого-либо СМИ, это еще не означает, что ты ему доверяешь. И хотя, по данным опроса, половина зрителей все еще лояльна к информации, распространяемой IRIB, тех, кто доверяет ТВ, становится с каждым годом все меньше. Поэтому государственные СМИ прилагают все усилия, чтобы вернуть доверие граждан. Например, освещают демонстрации и митинги. В социальных сетях в любом случае появится информация, поэтому лучше ее не замалчивать, а давать официальный комментарий», — говорит Абедини.

Как попасть «в телевизор»

Тщательный отбор проходит не только информация, но и кадры. Журналисту попасть на IRIB можно только после окончания профильного университета, образовательную программу которого курируют сотрудники телерадиокомпании. «Сейчас существует всего один официальный способ начать работать на IRIB, — говорит Эльхом, — это отучиться в «их» университете. Компания нанимает выпускников с высоким средним баллом».

Узнать альтернативные точки зрения в Иране можно двумя путями: поймав сигнал западных телеканалов или открыв трансляции на независимых платформах в интернете. Однако со всем этим есть большие трудности.

Правительство запретило в стране использование спутниковых «тарелок» и аналогичных устройств. Некоторые иранцы все же используют их нелегально и ловят трансляции зарубежных каналов, вещающих на персидском языке. Таких в мире больше сорока: это и каналы, которыми владеют эмигранты-иранцы, и западные компании, например, BBC Persian TV.

Эльхом Абедини уверена, что иностранные СМИ «публикуют пропаганду против властей. Кажется, здесь мы сталкиваемся с давлением снаружи. Рост недоверия к своей прессе естественен и связан с зарубежной пропагандой».

В иранском интернете найти альтернативные источники информации тоже будет непросто. YouTube в Иране заблокировали еще в 2006 году, объявив видеохостинг «нарушителем социальных и моральных норм поведения». Спустя пять лет, в 2011 году, запустился местный аналог, Aparat, заточенный исключительно под иранскую аудиторию. На этой площадке у журналистов в теории есть возможность выражать свое мнение, но на практике такие попытки яростно пресекаются цензурой. В 2020 году из-за видео, где детей спрашивают, как они появились на свет, CEO Aparat Мухаммад Джавад Шакури Могадам был приговорен к десяти годам тюрьмы. Ролик был удален спустя час после публикации, а сам Мухаммад позже оправдан, но случай показательный — любая информация, доступная гражданам, тщательно фильтруется.

Не заступай за линию, не совершай ошибку

По сравнению с телевещанием, которое полностью контролируется государством, иранская пресса чувствует себя свободнее. Однако и тут, по данным расследования американской организации Council on foreign relations, «все внутренние газеты Ирана связаны с определенной политической фракцией или отдельным лицом». Например, старейшее издание E'temaad скорее тяготеет к реформистам, а газета Kayhan симпатизирует консерваторам.

Эльхом Абедини поделилась своими наблюдениями о внутренней политике печатных редакций: «У каждого СМИ в Иране есть своеобразная красная линия, за которую нельзя заступать, когда рассказываешь о войнах, социальных бедствиях или государственных делах. Например, когда случаются террористические атаки и иранский премьер-министр говорит, что это была именно террористическая атака, то все медиа должны писать об этом только в определенном ключе — и никак иначе».

Тут можно вспомнить начало пандемии COVID 19, когда в иранском городе Кум еще в феврале 2020 года появилась реальная угроза заражения граждан. СМИ, в том числе газетам, было запрещено печатать информацию о заболевших, чтобы «избежать паники среди населения». Данные о заболевших появились, но значительно позже, когда вирус распространился по стране. Так, 2 марта 2020 года ВОЗ сообщила о заражении своего сотрудника уже в тегеранском отделении организации. Организация «Репортеры без границ» описывает это как пример «одной из самых драконовских цензур в мире и главное доказательство того, что Организация Объединенных Наций назвала «инфодемической» дезинформацией».

О чем писать и как работать

«Но есть темы, о которых можно выражать разные мнения, например, о Совместном всеобъемлющем плане действий по ядерному оружию (СВПД). Разные медиа в Иране высказывают разные мнения на эту тему. Кто-то против этого соглашения, кто-то за, и все приводят разные аргументы», — говорит Эльхом Абедини. СВПД — политическое соглашение между Ираном и группой государств об ограничениях в развитии ядерной программы Ирана.

Действительно, например, консервативная газета Resalat на запрос «JCPOA» выдает тексты с антиамериканскими заголовками «Америке, Трампу и Байдену негде жить» или «Большое НЕТ глупости Америки». Реформистское СМИ Hamshahri настроено менее враждебно и делает акцент на самих переговорах и возможных выгодах от соглашения между странами.

Устроиться на работу в прессу проще, чем на IRIB. Здесь не нужны экзамены и особый отбор, достаточно соблюдения внутренних правил редакции. Кроме того, новое издание в теории может создать практически любой иранец. Статья 8 Закона о печати Ирана предъявляет следующие требования: гражданин Ирана старше 25 лет, отсутствие судимостей и задолженностей, образование — хотя бы степень бакалавра. В итоге в стране сейчас насчитывается более 300 изданий — почти на 84 миллиона жителей.

Много газет и журналов издается в регионах Ирана, купить их можно только в одном конкретном городе. Интересен пример издания Khorasan — это региональная газета, которая выпускалась в провинции Хорасан, но теперь ее читает весь Иран. По словам Эльхом, «областные газеты не пишут о политике, они фокусируются только на делах своего региона. Исключение — Khorasan, но он уже перерос провинциальный уровень».

Выживать и крупным, и региональным газетам приходится самостоятельно: государственное финансирование получает только IRIB. При этом выделенных денег не хватает, поэтому вещатель размещает и рекламу. Остальные СМИ буквально крутятся как могут. Многие продают рекламу или живут за счет продаж тиража. Газеты, освещающие деятельность какой-либо партии, часто ею же и спонсируются.

«Больше каналов связи — больше возможностей выражать свое мнение»

Если с телерадиовещанием и прессой цензура Ирана научилась работать, то перекрыть кран свободомыслия в интернете гораздо сложнее. Государство проводит регулярные чистки неугодных веб-сайтов и отдельных статей. Иран объясняет блокировки наличием на ресурсах «контента, включающего в себя материалы, которые считаются порнографическими или антиисламскими», пишет BBC. То есть в ход идет все та же 500-я статья Уголовного кодекса о «пропаганде против Исламской Республики Иран», под которую можно записать, по сути, любое действие, которое государство сочтет «нежелательным».