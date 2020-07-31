Два спецпроекта, которые укрепят взаимосвязь газеты и читателя

ПРОЕКТ «В СЕЛО — ЧЕРЕЗ ПРОФЕССИЮ»

Цели и задачи

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: воспитание и привлечение кадров для работы в сельской местности, в частности — в редакцию районной газеты.

НАШИ ЗАДАЧИ:

• вызвать у школьников интерес к работе редакции, журналистов, верстальщика;

• выявить и развить в юношах и девушках способности к журналистике;

• подготовить из числа способных учащихся внештатных авторов газеты;

• помочь ребятам в выборе профессии, востребованной для работы в редакции;

• помочь в выборе вуза для получения профессионального образования;

• показать молодым людям перспективу трудоустройства в редакции;

• популяризировать в молодежной среде газету, сайт и страницы редакции в социальных сетях.

Содержание

Дефицит кадров — больная тема в нашем районе в любой сфере деятельности, будь то сельское хозяйство, производство угля, транспорт, здравоохранение, образование, культура. Редакция районной газеты «Ирбейская правда» знает о проблеме не понаслышке. В последнее десятилетие редакцию покидали и главный редактор, и ответственный секретарь, и ведущие корреспонденты. Каждый раз возникает вопрос: кем заменить? Чаще всего в газету приходят специалисты из учреждений образования и культуры. К слову, сегодня у нас работает только один сотрудник с высшим журналистским образованием. Остальные постигали газетное дело, базируясь на знаниях иного профиля. В творческом коллективе есть даже бывший полицейский.

Памятуя о том, что кадровая проблема актуальна во все времена, редакция три года назад вступила в программу по профориентации школьников. Цель программы — развитие у детей старшего возраста интереса к освоению профессий и специальностей, востребованных в Ирбейском районе. Понятно, что редакция преследует и свои интересы: дать ребятам начальные представления о работе в газете, возбудить у них интерес к журналистике.

Как мы начали работать со школьниками? Одна из семнадцати школ района — Ирбейская средняя общеобразовательная школа № 1 — в 2017 году стала базовой площадкой краевого образовательно-производственного кластера по реализации региональной программы «Шаг в село через профессию». Школа заключила договоры на сотрудничество с десятком предприятий и организаций, в которые направляет группы старшеклассников для знакомства с различными профессиями. Наша редакция с самого начала вступила в эту программу, заключила с учебным заведением договор и приняла на себя обязательства знакомить школьников с профессиями корреспондента, фотокорреспондента и дизайнера-верстальщика. В каждую учебную четверть мы принимаем группы учащихся 8–10-х классов, по 15 человек одновременно, и работаем с ними всем творческим коллективом в течение двух-трех часов. Вот как это происходит.

Редактор сайта Евгения Клебанова идет с ребятами на берег реки Кан, на которой расположен наш районный центр — село Ирбейское, и учит их фотографировать людей, события, окрестности и предметы с учетом требований газеты и сайта. Лучшие кадры затем публикуются.

Корреспондент Татьяна Колосова раскрывает приемы проведения интервью и уличных опросов. Ученики «тренируются» друг с другом и с прохожими.

Заведующий отделом Сергей Селигеев объясняет, как делаются новости: откуда берется информация и как она готовится к публикации. Проводит практикум.

Корреспондент Дмитрий Малицкий обсуждает с ребятами возможные темы для освещения в газете. Предложения юных гостей могут попасть в планы номеров.

Редактор-дизайнер Любовь Кочетова показывает, как верстается газета, какие программы при этом используются. Желающие тут же осваивают азы верстки.

Кроме того, сотрудники редакции в течение учебного года ведут занятия в объединении «Юный журналист» в Доме детского творчества по двум направлениям — журналистика и фотомастерство.

Юнкоры — наше редакционное достояние. Мы даем детям задания, печатаем их материалы, устраиваем между ними творческие конкурсы и награждаем на межшкольных районных мероприятиях. Для создания призового фонда привлекаем спонсоров из числа местных предпринимателей.

Результаты

В 2019 году нашу редакцию по программе профориентации посетили 75 человек. Понятно, что для оценки эффективности работы необходимо определить критерии. У нас они возникли сами собой — из собственного опыта работы. И на вопрос, что нам дает эта работа, мы можем ответить так:

1. В 2019 год у семь школьников из числа посетивших редакцию оформили электронную подписку на газету.

2. Все участники программы регистрируются на сайте газеты, в группах соцсетей Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», выставляют там свои снимки, делятся мыслями, наблюдениями, информацией о событиях в школе и своей жизни. Учатся грамотно общаться с аудиторией.

3. Одна из выпускниц 2020 года готовится к поступлению на журфак. Отличница, активистка, проходила у нас практику. Если София поступит на журналистику, это будет и наше достижение.

4. Наше сотрудничество со школами переросло в дружбу с учащимися и педагогами. Редакционная спортивная команда участвует в школьных соревнованиях по волейболу, «Веселых стартах». Игры всегда проходят интересно, весело и завершаются чаепитием. Кроме того, происходит обмен опытом: школьники показывают нам свои газеты, а мы им устраиваем мастер-классы по журналистике.

5. Многие школьники района знают сотрудников редакции в лицо. Приятно, когда молодежь при встрече на улице здоровается. Значит, наша работа с юным поколением территории чего-то стоит.

Резюме

Поставленные проектом задачи в основном выполнены. Будет ли достигну та цель, покажет время. Мы понимаем, что рассчитывать на возвращение в село молодого человека, получившего высшее образование и привыкшего за время учебы в вузе к городской жизни, дело малонадежное. Но таких примеров в нашем районе все больше — бывшие выпускники школ возвращаются учителями, медиками, предпринимателями. Мы верим, что однажды в редакцию войдет наш бывший юнкор и скажет: «Хочу у вас работать!»

АКЦИЯ «БИЛЕТ НА УНИВЕРСИАДУ»

Цели и задачи

ЦЕЛИ АКЦИИ: приобщить жителей сибирской сельской глубинки к событию мирового уровня — Всемирной зимней универсиаде, проходившей в марте 2019 года в Красноярске, и мотивировать читателей к подписке на газету.

НАШИ ЗАДАЧИ:

• разработать концепцию акции, объединяющей газету и подписчиков общим интересом к Всемирным студенческим играм;

• заинтересовать читателей вопросами викторины, проводимой в газете в рамках акции;

• предоставить подписчикам возможность выиграть билеты на хоккейные матчи универсиады;

• подвести итоги викторины и провести церемонию награждения победителей.

Содержание

В преддверии Всемирной зимней универсиады, которая проходила в марте 2019 года в столице Красноярского края, нам хотелось чем-то удивить своих читателей и одновременно дать понять, что расстояние до Красноярска в 190 километров не является препятствием к посещению спортивных игр. Мы решили разыграть среди подписчиков билеты на матчи хоккейного турнира. Акцию так и назвали: «Билет на универсиаду».

Работали над проектом всем коллективом. Составили положение о конкурсе, разработали купон для публикации в газете. Главное условие: участие принимают только те, кто подписался на газету на первое полугодие 2020 года. Победителей решили определять по наибольшему количеству правильных ответов. Включили в положение и такой пункт: победители определяются решением экспертного совета, которое является окончательным. Это необходимо на случай возникновения вопроса «почему не я?». В нашем редакционном опыте такие моменты бывали — не все претенденты на победу способны смириться со своим поражением.

Самое трудное было придумывать вопросы. Нам хотелось, чтобы они отражали имена местных спортсменов, страницы спортивной истории района. И это нам удалось. В редакции работают журналисты, которые сами хорошо знают историю ирбейского спорта. Вот характерный вопрос нашей викторины: «В 80–90-х годах прошлого века в районе было так — если на лыжные гонки не приедет команда этого населенного пункта, значит, другие смогут побороться за первое место. Если приедет, остальным остается бороться максимум за второе место. Что за населенный пункт?»

Некоторые вопросы выходили за рамки истории ирбейского спорта, но от этого не были менее интересными. Например, один из них взывал к ностальгии советских телезрителей: «Название какого отечественного сериала могло бы стать «характеристикой» Всемирных студенческих игр?» По нашей версии, это «Семнадцать мгновений весны».

В преддверии Нового года мы запустили проект на сайт и в печать. До открытия универсиады оставалось два с половиной месяца. Всего в газете вышло три купона: по одному в декабре, январе и феврале. Каждая анкета содержала пять вопросов.

Результаты

Ответы доставили в редакцию 172 читателя. Победителей — трое. В одном из купонов был вопрос об известной местной спортсменке, и на анкету откликнулась она сама. Ольга Мурашова в свое время тренировалась вместе со своей тезкой и землячкой из соседнего города Бородино — Ольгой Медведцевой (Пылёвой), олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира по биатлону. Сегодня Ольга Мурашова работает заместителем директора районной ДЮСШ. Стоит ли удивляться, что ей как участнице викторины достался билет на хоккей.

Еще два победителя — также известные в районе женщины. Алла Кононенко из села Верхняя Уря — педагог, ныне пенсионер. Муж ее работал учителем физкультуры, теперь в этой же ипостаси работает их сын. Валентина Кох, библиотекарь, ныне пенсионер, участница народного университета «Активное долголетие», автор стихов, которые мы время от времени публикуем. Живет в селе Благовещенка.