ИРИ потратит 20,7 млрд рублей на поддержку контента в 2023 году

В 2023 г. Институт развития интернета (ИРИ) выделит на поддержку проектов 20,7 млрд руб. Из них 17,7 млрд руб. будет направлено на финансирование «национального контента», а 3 млрд руб. — на поддержку «молодежного контента», — уточнил Алексей Гореславский, гендиректор ИРИ.

Проекты, отобранные в рамках конкурса национального контента, рассчитаны на широкую аудиторию и будут реализованы в течение 2023-2025 гг. А молодежный контент (целевая аудитория — россияне 14-35 лет) должен быть выпущен уже в этом году. В обоих случаях финансирование можно получать по пяти направлениям — аудиовизуальный контент, мультиплатформенные проекты, контент в блогосфере, ПО и игры, спецпроекты в интернет-СМИ.

В 2022 году Институт развития интернета (ИРИ) провел 175 крупных федеральных кампании, совокупный объем которых составил 14 млрд показов. Общий бюджет – около 19 млрд руб., 4 млрд руб. из этой суммы были перенесены с 2021 г. (тогда бюджет организации составил 10 млрд руб.).

Институт развития интернета был создан в 2015 г. Основателями ИРИ при поддержке администрации президента стали Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ), Медиа-коммуникационный союз и др.