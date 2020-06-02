ИРИ запустил образовательный курс для создателей контента в интернете

Институт развития интернета (ИРИ) запустил акселератор для консультаций и обучения создателей интернет-контента для молодёжи, целью которого является их подготовка для участия в конкурсе ИРИ, говорится в сообщении организации.

«С 1 июня мы начинаем прием заявок для участия в акселераторе. Его цель — подготовка производителей контента к подаче заявки для участия в следующем конкурсе, который, предположительно, состоится осенью», — приводятся в сообщении слова генерального директора организации Антона Ключкина.

Как уточнили в ИРИ, участникам образовательного онлайн-курса расскажут о целях и задачах финансируемого контента, а также подробно разберут требования к заявкам и проектам. Лекции для участников проведет в том числе ряд известных производителей интернет-контента. Сам курс будет состоять из двух модулей: образовательного и консультативного.

«После окончания образовательного модуля все участники, которые качественно выполнили задания в рамках всех блоков, смогут получить консультацию для финальной доработки проекта и заявки», — сообщили в ИРИ.

Прием заявок для участия в онлайн-курсе планируется провести с 1 июня до 10 июля, а обучение — с 15 июля до 30 августа.