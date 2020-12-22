«Искра»: доходы, онлайн и юнкоры

Для «Искры», выходящей в Лысьве (Пермский край), главным источником дохода всегда была именно газета
Можно было бы предположить, что больше всего нам мешает работать на рынке интернет: победоносно наступая на горло местной печатной прессе, он превосходит «бумажного» информатора в оперативности. Однако проигрывает в главном — в достоверности. И что крайне важно: он оставляет население без полноценного анализа новостной повестки и проблем конкретного муниципалитета. Интернет-издания едва ли расскажут вам о замечательном человеке. Заметка, написанная сыном-братом-внуком, едва ли найдет место в онлайн-СМИ и будет так дорога родным, как это бывает при публикации в печатном издании.
Опыт показывает: ничто не заставляет более активно шевелиться чиновников, как появившиеся публикации об их недоработках не в местном паблике, а именно в газете. Кредит доверия к печатной прессе по-прежнему очень высок. Главное — не утратить его и постоянно держать марку.
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Основная боль редакции «Искры» — типографские расходы. Газета издается в полноцвете, в Лысьве такой печатной машины нет—приходится использовать типографии других городов: Кунгура (удаленность — 90км) и Перми (160км).
На протяжении двух десятков лет «Искра» остается экономически сильным печатным изданием, однако и мы ощущаем, как год от года тяжелеет типографский крест. Убеждены: без государственного дотирования типографских расходов говорить о сохранении местной печатной прессы (и уж тем более о ее развитии) бессмысленно. Даже в нашем «лесном» регионе, где есть крупный бумажный комбинат, стоимость газетной бумаги запредельно высока.
В прошлом году печатная пресса Пермского края получила серьезный удар откуда не ждали. Власти Прикамья устроили «войну» с владельцами нестационарных торговых объектов. Предпринимателей обязали убрать киоски с муниципальных земель, а затем принять участие в конкурсах на размещение торговых объектов и по их результатам установить типовые павильоны. А их стоимость составляет ни много ни мало полмиллиона рублей! Так мы лишились нескольких активных точек розничной продажи газеты.
Доходы редакции формируются из платежей за публикации рекламы, заказных имиджевых материалов и информационных сообщений, подписки, частных объявлений и сообщений о вакансиях.
Самым трудным месяцем для нас выдался апрель: доходы от рекламной деятельности упали на 49,6%. На 59,6% снизились поступления от публикации вакансий, на 45,1% — от частных объявлений («куплю-продам», «поздравляем» и «скорбим»), от подписки — на 32,8%. Единственное, что оказалось в плюсе, — заказные материалы, доход от которых увеличился на 24%.
К счастью, администрация губернатора Пермского края поняла, в каком сложном положении оказались газеты малых городов в коронавирусный период, и увеличила объем губернаторского заказа. Увы, стоимость таких публикаций в нашей газете смехотворно мала, но, как говорится, и то хлеб.
Пришлось плотно поработать с заказами местной администрации, Думы и Законодательного собрания края. Подключились и крупные промышленные предприятия города, с некоторыми из них мы подписали договоры на освещение их деятельности.
Реклама на сайте газеты тоже размещается, но это не козырь в доходах редакции. В Лысьве знают: «убойной» силой обладает сама газета, поэтому большинство рекламодателей стремятся разместиться в самых высокотиражных субботних выпусках.
В АПРЕЛЕ 2020‑ГО
Когда весной были введены жесткие ограничительные меры, в шоке были все, и мы понимали: эта история быстро не закончится. В надзорном ведомс тве нас предос терегли: всем сидеть дома. Пришлось даже отказаться от одного выпуска печатной газеты. Очередной ее номер мы создали в электронном варианте: самую акт уальную информацию выложили на сайт «Искры», сожалея, что большинство наших возрастных читателей этот номер не увидят.
Надо отдать должное правительству Пермского края: уже через два дня появился список товаров первой необходимости, куда были включены и газеты. С тех пор «Искра» вошла в условно обычный режим работы, полностью ограничив доступ посторонних в помещение редакции.
В период карантина возникло несколько серьезных проблем. Резкое падение доходов от рекламы и реализации газеты в торговых точках заставило принимать адекватные меры. В линейке расходов редакции самыми затратными всегда были типографские нужды: в месяц на эти цели требовалось около 400 тысяч рублей. Пришлось искать варианты серьезного удешевления стоимости печати газеты.
Решили вернуться в далекое прошлое — печатать ее в лысьвенской типографии, одним из собственников которой долгое время было наше ООО «Искра». Здесь время от времени запускалась старая печатная машина, которая «осиливала» лишь четырехполосные номера в черно-белом исполнении.
Представьте себе десять тысяч экземпляров 20-полосного номера в разрозненном наборе из пяти разворотов. Черные от краски перчатки, перемазанные лица сотрудников. Фальцевали все — от директора до водителя. То еще было зрелище! Но оно того стоило: горожане и селяне вовремя получали оперативную информацию, а это было главным, что требовалось в начале пандемии.
Второй проблемой стала доставка газет подписчикам. В «Искре» создана своя служба подписки и доставки. В ней трудятся 35 человек: на каждого из них пришлось получить разрешение на работу, обеспечить средствами защиты и волноваться за их здоровье.
Однако самая напряженная ситуация возникла с подписчиками, которые сами получают газету в редакции, без оплаты доставки. Таковых у нас более 400 человек. Режим самоизоляции диктовал: сидеть дома! Но кто и как разнесет газету по всем адресам?! Выручили волонтеры: лысьвенский Локальный центр добровольчества—активная и мощная организация. В период пандемии к ней примкнули все, кто активен и временно остался без работы: актеры театра, спортивные тренеры, молодые педагоги.
Пришлось разработать маршрутную карту города, разделив ее на 12 районов, по которым три раза в неделю абсолютно безвозмездно ходили с газетами волонтеры. До сих пор мысленно целую им руки и кланяюсь в пояс — они нас реально спасли!
Кроме технических проблем возникла самая неприятная и опасная для местной печатной прессы — скудость новостной повестки: город замер, все сидят дома. Ковидный контент угнетал всех, и мы придумывали разные онлайн-конкурсы для наших читателей с публикацией их итогов на страницах газеты. Например, предложили лысьвенцам нарисовать транспаранты к 1 мая и сфотографироваться с ними всей семьей. Получилась своеобразная «миртрудмайская» демонстрация.
Нам довольно быстро дали добро на офлайн-работу в редакции, поэтому сильного влияния удаленки не ощутили. Журналисты сидели дома только два дня. За это время мы создали общий чат сотрудников, где обсуждали новости для ленты группы «Искры» во «ВКонтакте».
Работать на дому не очень удобно: возникает много отвлекающих факторов, поэтому при первой возможности все вышли трудиться в редакцию. Пандемия заставила нас сконцентрироваться, действовать четко по плану, и оказалось, что это не только упорядочило, но и упростило создание газетных номеров. Теперь на основе Google-таблиц мы создали план-сетку и на месяц вперед обозначаем все темы, которые должны попасть в газету, и кто отвечает за их разработку.
«МУРАВЕЙНИК» ЖИВЕТ
Состав «Искры» небольшой: главный и технологический редакторы (он же зам. главреда), четыре журналиста, дизайнер, корректор, два менеджера (по рекламе и работе с частными объявлениями), два менеджера по подписке и доставке газеты, водитель, заведующая хозяйством. Плюс 35 агентов по подписке и доставке газеты в городе и сельских населенных пунктах Лысьвенского городского округа.
В «Искре» созданы и активно действуют две «мини-редакции»: детская и молодежная. Причем это полноценные творческие единицы, в каждой — свой состав юнкоров.
На протяжении последних 11 лет выпуском детского приложения «Муравейник» и работой с малышами занимается журналист Елена Кожевникова. Каждый год она набирает новые группы «муравьишек», обычно шести-семиклассников, а также продолжает заниматься со «старичками». За эти годы у Елены Викторовны сформировался полноценный учебный план по работе с юными лысьвенцами. Они постигают азы журналистики, на практике изучают основные жанры, общаются с интересными людьми, проводят свои акции и конкурсы, выбираются на экскурсии и в походы и, конечно, публикуют свои творения в «Муравейнике».
Многие из «муравьев» затем переходят в молодежную редакцию, которая также дважды в месяц готовит разворот «Молодежь Лысьвы». Редактор молодежного приложения — Ирина Попкова, новоиспеченная выпускница журфака УрФУ, которая сама когда-то начинала дорогу в большую журналистику в «Муравейнике» и молодежке.
В молодежку пишут старшеклассники и студенты, там тоже есть свой творческий костяк, который по воскресеньям тусуется в редакции «Искры», составляет медиаплан на ближайшие выпуски, обсуждает темы будущих публикаций.
Почему мы уделяем столько сил и внимания нашему подрастающему поколению? Потому что убеждены: своего читателя надо растить, с детства прививая ему потребность читать газету, в которой отражается жизнь во всех ее проявлениях.
Есть от этой работы еще один приятный бонус: выпускники «Муравейника» и молодежки поступают на журфаки и иногда возвращаются к нам либо в качестве практикантов, либо становятся полноценными сотрудниками.
Найти грамотного, хорошо пишущего человека в маленьком городе сложно. Об этом часто приходится слышать от коллег из других городов Прикамья. А нас всегда выручают наши воспитанники. Кадровой проблемы в газете нет, а если возникает какая-то вакансия, приглашаем сильных журналистов из других СМИ.
Главное достижение нашего коллектива — тесное сотрудничество с факультетом журналистики Уральского федерального университета, где получили высшее образование практически все искровцы. На журфаке хорошо знают лысьвенскую «Искру»: здесь находится штаб-квартира клуба журналистского мастерства «Красная строка», созданного более 25 лет назад по инициативе журналистов «Искры». В этот клуб входят газетчики семи близлежащих городов и районов, ежеквартально проводятся встречи-семинары. В них участвуют преподаватели журфака УрФУ, которые не только читают лекции по актуальным темам журналистики, но проводят «разборы полетов» наших журналистских трудов.
НАРОДНАЯ НОМИНАЦИЯ
Мы никогда не задумывались о том, сколько массовых мероприятий мы организуем для лысьвенцев. Оказалось, что их у нас более десятка. В их числе поэтический конкурс имени земляка-фронтовика Поликарпа Шестакова, конкурс черно-белой фотографии имени нашего фотокора Николая Костылева.
Серьезные масштабы приобрел поэтический фестиваль «Парнасские забавы». Следует заметить: стихи мы публикуем редко, но к поэзии относимся с пиететом, ведь половина журналистов «Искры» пишут стихи.
По итогам конкурса садоводов на страницах газеты проводится масштабный праздник урожая, в котором участвуют сотни горожан. Не каждый год, но к 1 апреля проводим кубок КВН «Заискрило!».
Особое место в графике редакции занимает традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Искра». Она не проводилась в городе лишь несколько раз — в годы Великой Отечественной и вот теперь, во времена разгулявшегося коронавируса. Особого внимания заслуживает ежегодная акция «Человек года», посвященная людям, чей труд заслужил признание лысьвенцев.
Старт акции даем в начале октября, предлагая читателям рассказать о лучших земляках в разных номинациях: «Учитель года», «Врач года», «Предприниматель года», «Руководитель года», «Лучший молодой рабочий», «Доброе сердце», «Открытие года», «За верность земле» и в других. Читателям газеты предоставляется право предложить свое название номинации.
В течение трех месяцев принимаем письма. И это самая горячая пора для всего коллектива «Искры»: журналисты принимают десятки телефонных звонков, посетителей, ратующих за своих героев года. Но главное — письма о людях! В общей сложности за три месяца народной конференции редакция получает сотни писем, наполненных аргументами и фактами, доказывающими, что труды их претендентов во благо Лысьвы и лысьвенцев заслуживают народного признания.
В начале очередного нового года создаем комиссию из представителей разных сфер, приглашаем их в редакцию на подведение итогов читательской конференции и… в течение не менее трех часов решаем (спорим, шумим, приводим доводы), кто станет победителями акции «Человек года».
А потом начинается настоящая круговерть: пишем сценарий, договариваемся об аренде дворца, ведем переговоры с артистами, ищем спонсоров, снимаем видеосюжеты о победителях, упаковываем подарки, продаем билеты, раздаем пригласительные. И еще успеваем выпускать газету — как всегда, три раза в неделю. А потом при полном зале Дворца творчества (около 700 мест) чествуем победителей.
Честно говоря, в этом году нетнет да и возникала мысль: не охладели ли за два десятка лет лысьвенцы к этой акции, ведь самого высокого, народного, звания «Человек года» удостоены почти полтысячи земляков?! Может быть, настала пора сделать паузу? Но читатели уже тормошили нас вопросами: когда вновь стартует «Человек года»? Видимо, в этот непростой год лысьвенцы особенно остро почувствовали, как важно, что рядом с тобой живут добрые люди и настоящие профессионалы своего дела. А мы не можем о них не рассказать!..
Вероятно, в этом году мы не сможем провести полноценную церемонию награж дения, но ведь самое ценное в этой акции — людская оценка трудов земляков и письма, опубликованные в газете, о тех, кто заслуживает народной похвалы.
В НАЧАЛЕ ОНЛАЙН-ПУТИ
Лысьвенская «Искра» была первой районкой в Пермском крае, у которой появился собственный сайт. Это произошло еще в 2007 году. Поначалу интернет-направление виделось нам весьма перспективным. Но увы… Особых денег сайт не приносил. Платформа, на которой он размещен, морально устарела, она неудобна и давно требует смены на более современный аналог. Мы это понимаем, однако пока не спешим модернизировать сайт.
Причина проста: доход «Искре» приносит печатная версия, поэтому и вкладываем в нее основные силы. Отказаться от сайта совсем тоже не готовы: все-таки, как бы ни были хороши и оперативны соцсети, это всегда «чужая территория» со своими правилами поведения на ней. А на собственном сайте мы вольны и сами решаем, когда и какой контент выкладывать его посетителям.
Мы пока находимся в начале пути работы с социальными сетями. Самая популярная соцсеть для нашего издания — «ВКонтакте». Во многом благодаря подходящему инструментарию по изучению общественного мнения. За пару дней опросить по той или иной теме пару тысяч человек ни один творческий коллектив не в состоянии. «ВКонтакте» позволяет быстро выяснить градус интереса и отношения лысьвенцев к предложенным темам, разбить и структурировать ответы по нескольким параметрам: возраст, пол, возможно, социальный статус.
Интернет-пространство открывает и другие возможности. Например, несколько лет назад в печатных СМИ была популярна тема конвергентности — этакого гибрида газеты, «проросшего» в сеть. Кто-то выкладывал на сайты и в социальные сети материалы из газеты, другие дополняли их тем, что не вошло в печать, — например, фотогалереями.
Изучив риски выхода в онлайн-пространство, пришли к выводу: отдавать на откуп интернет-площадкам контент, которым наполнены страницы печатной газеты, значит рубить сук, на котором она довольно крепко сидит.
Выход может быть только один: разделить контент на сугубо печатный и «сетевой». Что сегодня пользуется успехом у интернет-аудитории? Публика привыкла не читать, а бегло просматривать ленту. Значит, экономя время подписчиков, фотогалереи можно «скрестить» с информативными подписями к «картинкам». Но наиболее перспективным направлением нам пока видится создание видеороликов: коротких репортажей с мест событий или обстоятельных интервью.
Пробный шар запущен: ролики, созданные к газетной акции «Человек года», набрали в соцсетях тысячи просмотров. Их репос тили себе на «стены» не только городские паблики, но и герои акции и их знакомые. Чем не конк урент городскому телевидению, существующему исключительно в интернет-пространстве?!
Безусловно, это повлечет за собой увеличение нагрузки либо на персонал редакции, либо на бюджет предприятия, в случае если придется брать специалиста со стороны. Направление выглядит привлекательным, но нам еще предстоит проанализировать его маржинальность. Читать, шурша газетными страницами, или смотреть в экран смартфона — аудитория выберет сама.
Общественно-политическая газета «ИСКРА» (г. Лысьва, Пермский край) издается с 10 июня 1917 года. Выходит три раза в неделю: «толстушка» объемом 20–28 полос (тираж — 10000 экземпляров) — по субботам; выпуски объемом 8 полос (тираж — 6300 экземпляров) — по вторникам и четвергам. Учредитель и издатель: ООО «Искра».
Сайт: iskra.lysva.ru