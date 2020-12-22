«Искра»: доходы, онлайн и юнкоры

Кроме технических проблем возникла самая неприятная и опасная для местной печатной прессы — скудость новостной повестки: город замер, все сидят дома. Ковидный контент угнетал всех, и мы придумывали разные онлайн-конкурсы для наших читателей с публикацией их итогов на страницах газеты. Например, предложили лысьвенцам нарисовать транспаранты к 1 мая и сфотографироваться с ними всей семьей. Получилась своеобразная «миртрудмайская» демонстрация.

Нам довольно быстро дали добро на офлайн-работу в редакции, поэтому сильного влияния удаленки не ощутили. Журналисты сидели дома только два дня. За это время мы создали общий чат сотрудников, где обсуждали новости для ленты группы «Искры» во «ВКонтакте».

Работать на дому не очень удобно: возникает много отвлекающих факторов, поэтому при первой возможности все вышли трудиться в редакцию. Пандемия заставила нас сконцентрироваться, действовать четко по плану, и оказалось, что это не только упорядочило, но и упростило создание газетных номеров. Теперь на основе Google-таблиц мы создали план-сетку и на месяц вперед обозначаем все темы, которые должны попасть в газету, и кто отвечает за их разработку.

«МУРАВЕЙНИК» ЖИВЕТ

Состав «Искры» небольшой: главный и технологический редакторы (он же зам. главреда), четыре журналиста, дизайнер, корректор, два менеджера (по рекламе и работе с частными объявлениями), два менеджера по подписке и доставке газеты, водитель, заведующая хозяйством. Плюс 35 агентов по подписке и доставке газеты в городе и сельских населенных пунктах Лысьвенского городского округа.

В «Искре» созданы и активно действуют две «мини-редакции»: детская и молодежная. Причем это полноценные творческие единицы, в каждой — свой состав юнкоров.

На протяжении последних 11 лет выпуском детского приложения «Муравейник» и работой с малышами занимается журналист Елена Кожевникова. Каждый год она набирает новые группы «муравьишек», обычно шести-семиклассников, а также продолжает заниматься со «старичками». За эти годы у Елены Викторовны сформировался полноценный учебный план по работе с юными лысьвенцами. Они постигают азы журналистики, на практике изучают основные жанры, общаются с интересными людьми, проводят свои акции и конкурсы, выбираются на экскурсии и в походы и, конечно, публикуют свои творения в «Муравейнике».

Многие из «муравьев» затем переходят в молодежную редакцию, которая также дважды в месяц готовит разворот «Молодежь Лысьвы». Редактор молодежного приложения — Ирина Попкова, новоиспеченная выпускница журфака УрФУ, которая сама когда-то начинала дорогу в большую журналистику в «Муравейнике» и молодежке.

В молодежку пишут старшеклассники и студенты, там тоже есть свой творческий костяк, который по воскресеньям тусуется в редакции «Искры», составляет медиаплан на ближайшие выпуски, обсуждает темы будущих публикаций.

Почему мы уделяем столько сил и внимания нашему подрастающему поколению? Потому что убеждены: своего читателя надо растить, с детства прививая ему потребность читать газету, в которой отражается жизнь во всех ее проявлениях.

Есть от этой работы еще один приятный бонус: выпускники «Муравейника» и молодежки поступают на журфаки и иногда возвращаются к нам либо в качестве практикантов, либо становятся полноценными сотрудниками.

Найти грамотного, хорошо пишущего человека в маленьком городе сложно. Об этом часто приходится слышать от коллег из других городов Прикамья. А нас всегда выручают наши воспитанники. Кадровой проблемы в газете нет, а если возникает какая-то вакансия, приглашаем сильных журналистов из других СМИ.

Главное достижение нашего коллектива — тесное сотрудничество с факультетом журналистики Уральского федерального университета, где получили высшее образование практически все искровцы. На журфаке хорошо знают лысьвенскую «Искру»: здесь находится штаб-квартира клуба журналистского мастерства «Красная строка», созданного более 25 лет назад по инициативе журналистов «Искры». В этот клуб входят газетчики семи близлежащих городов и районов, ежеквартально проводятся встречи-семинары. В них участвуют преподаватели журфака УрФУ, которые не только читают лекции по актуальным темам журналистики, но проводят «разборы полетов» наших журналистских трудов.

НАРОДНАЯ НОМИНАЦИЯ

Мы никогда не задумывались о том, сколько массовых мероприятий мы организуем для лысьвенцев. Оказалось, что их у нас более десятка. В их числе поэтический конкурс имени земляка-фронтовика Поликарпа Шестакова, конкурс черно-белой фотографии имени нашего фотокора Николая Костылева.

Серьезные масштабы приобрел поэтический фестиваль «Парнасские забавы». Следует заметить: стихи мы публикуем редко, но к поэзии относимся с пиететом, ведь половина журналистов «Искры» пишут стихи.

По итогам конкурса садоводов на страницах газеты проводится масштабный праздник урожая, в котором участвуют сотни горожан. Не каждый год, но к 1 апреля проводим кубок КВН «Заискрило!».

Особое место в графике редакции занимает традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Искра». Она не проводилась в городе лишь несколько раз — в годы Великой Отечественной и вот теперь, во времена разгулявшегося коронавируса. Особого внимания заслуживает ежегодная акция «Человек года», посвященная людям, чей труд заслужил признание лысьвенцев.

Старт акции даем в начале октября, предлагая читателям рассказать о лучших земляках в разных номинациях: «Учитель года», «Врач года», «Предприниматель года», «Руководитель года», «Лучший молодой рабочий», «Доброе сердце», «Открытие года», «За верность земле» и в других. Читателям газеты предоставляется право предложить свое название номинации.

В течение трех месяцев принимаем письма. И это самая горячая пора для всего коллектива «Искры»: журналисты принимают десятки телефонных звонков, посетителей, ратующих за своих героев года. Но главное — письма о людях! В общей сложности за три месяца народной конференции редакция получает сотни писем, наполненных аргументами и фактами, доказывающими, что труды их претендентов во благо Лысьвы и лысьвенцев заслуживают народного признания.

В начале очередного нового года создаем комиссию из представителей разных сфер, приглашаем их в редакцию на подведение итогов читательской конференции и… в течение не менее трех часов решаем (спорим, шумим, приводим доводы), кто станет победителями акции «Человек года».

А потом начинается настоящая круговерть: пишем сценарий, договариваемся об аренде дворца, ведем переговоры с артистами, ищем спонсоров, снимаем видеосюжеты о победителях, упаковываем подарки, продаем билеты, раздаем пригласительные. И еще успеваем выпускать газету — как всегда, три раза в неделю. А потом при полном зале Дворца творчества (около 700 мест) чествуем победителей.

Честно говоря, в этом году нетнет да и возникала мысль: не охладели ли за два десятка лет лысьвенцы к этой акции, ведь самого высокого, народного, звания «Человек года» удостоены почти полтысячи земляков?! Может быть, настала пора сделать паузу? Но читатели уже тормошили нас вопросами: когда вновь стартует «Человек года»? Видимо, в этот непростой год лысьвенцы особенно остро почувствовали, как важно, что рядом с тобой живут добрые люди и настоящие профессионалы своего дела. А мы не можем о них не рассказать!..

Вероятно, в этом году мы не сможем провести полноценную церемонию награж дения, но ведь самое ценное в этой акции — людская оценка трудов земляков и письма, опубликованные в газете, о тех, кто заслуживает народной похвалы.

В НАЧАЛЕ ОНЛАЙН-ПУТИ

Лысьвенская «Искра» была первой районкой в Пермском крае, у которой появился собственный сайт. Это произошло еще в 2007 году. Поначалу интернет-направление виделось нам весьма перспективным. Но увы… Особых денег сайт не приносил. Платформа, на которой он размещен, морально устарела, она неудобна и давно требует смены на более современный аналог. Мы это понимаем, однако пока не спешим модернизировать сайт.