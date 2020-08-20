Искусство харизмы #3. Фразы-помощники и слова — убийцы харизмы

В заключительной части нашей трилогии «Искусство харизмы» поговорим о нескольких психологических трюках, которые помогут вам проще получать желаемое, и фразах, которые убивают вашу харизму.

Психологические трюки

Главное оружие журналиста — слово. Оно может сыграть как за вас, так и против. Результат зависит от самого журналиста. Вот несколько приемов, которые помогут избежать ошибок.

1. Слово «но». Мы довольно-таки часто употребляем «но» в нашей речи. Однако стоит помнить: все, что идет в предложении после «но», имеет эмоциональный акцент. Как правило, люди начинают с утвердительного высказывания, а отрицание ставят в конец. К примеру: Я закончил статью, НО я не спал всю ночь. В таком случае собеседник концентрируется на второй части и пропускает, что вы сказали вначале. Лучше ставить утвердительную часть в конец, к примеру: Я не смогу пойти сегодня гулять, НО я бы очень хотел. Так вы дадите понять собеседнику, что вы благодарны за приглашение, но по определенным причинам сегодня не сможете его принять.

Подытожим: в противоречивых высказываниях ставьте негатив в начало, а позитив в конец, чтобы усилить эмоциональный акцент.

2. Двойное послание. Этот прием очень хорошо работает с закрепощёнными людьми. К примеру, вы берете интервью у малообщительного человека и хотите задать неудобный вопрос. Напрямую не получается. Тогда вы прибегаете к двойному посланию: «Послушай, я знаю, что ты скептически к этому отнесешься…», «…и, честно говоря, если нет, то…». Если при помощи двойного послания человек с вами соглашается, то вы берете на себя лидерство. Если не согласен — задайте вопрос открыто, используя убеждение.

3. Визуализация. Умейте создавать в голове собеседника образ того, что еще не произошло, но о чем стоит подумать. Настройте на положительную волну настоящего, путем мечтаний о будущем. К примеру, вы приходите на собеседование и в конце вас спрашивают: есть ли у вас какие-нибудь вопросы. Вы даете положительный ответ и добавляете: «Давайте предположим, что собеседование прошло удачно, и вы меня наняли. И с тех пор прошел год. Что я должен был сделать, чтобы вы подумали, что я хороший работник и вы сделали прекрасный выбор?» Когда люди вам отвечают, какие черты вы проявили, они невольно визуализируют, что вы уже получили работу и прекрасно с ней справляетесь. И когда приходит время выбора кандидата, вы будете в числе фаворитов.

4. Фрейм «ты» и «я». Большинство людей используют фреймы неправильно, хотя это совсем просто. Это легко просматривается, так как человек часто использует «я». Когда вы пытаетесь быть убедительным, фрейм «я» ничего не стоит. В данной ситуации нужен фрейм «ты». Вы должны сфокусировать внимание собеседника, что вы действуете в его интересах.

5 Ограниченность. Очень часто мы зацикливаемся на вещах, которые могут с нами произойти, но вероятность которых стремится к нулю. К примеру, вы ищите работу. Не нужно концентрировать все силы на одной вакансии, даже если для вас принципиально получить конкретную работу. Ищите несколько удобных для вас вариантов и выходите из зоны комфорта.

Фразы, которые убивают вашу харизму

Существуют фразы, которые убивают нашу харизму, делают нас менее убедительными, приводят к ссорам.

1. Ответ за услугу. Когда вы оказываете кому-то услугу и отвечаете на «Спасибо!» «не за что», вы как бы намекаете, что для дела особо не приложили усилий, а при затратах не стали бы оказывать услугу. Намного сильнее будет фраза «всегда рад помочь». В этом случае вы показываете человеку, что готовы ради него потратить свое время.

• Не стоит использовать фразу «не за что», если вы собираетесь укрепить свои взаимоотношения.

2. Не начинать рассказ с принижения. Когда речь идет о чем-то спорном, что в дальнейшем будут оценивать, не стоит настраивать всех на прискорбный исход. Вместо этого избегайте неуверенного превью и добавляйте позитивные рамки.

• Никогда не начинайте выступление с фраз: «История не очень интересная», «Возможно, это не интересно», «Я не особо отрепетировал речь, но начнем»

3. Не заканчивайте письмо просьбой или утверждением, что вы хотели бы получить выгоду. Когда вы пишете кому-то письмо, обращайте внимание на последнее предложение. Проверяйте, на что вы делаете акцент. Просите вы или отдаете? Для вас может быть не очевидны некоторые вещи, но для получателя они могут играть важную роль в получении первого впечатления о вас.

• Будьте внимательны к деталям.

• Лаконично выражайте свою мысль.