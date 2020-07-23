Искусство харизмы #1. Как «читать» людей

Харизма — это не какой-то уникальный дар, а вполне конкретный набор навыков, которые в той или иной мере присутствуют у каждого человека.

В серии статей, посвященных психологическим приемам, мы постараемся помочь вам узнать много нового о психологии и развить навык харизмы.

Первая часть посвящена основам, без которых будет тяжело представить дальнейшее ознакомление с психологией человека.

Психология помогает научиться подмечать малейшие детали в поведенческой модели человека и способствует конструированию индивидуального подхода к каждому.

Чтобы сформировать верное мнение о человеке, нужно научиться подмечать детали.

Формирование мнения о человеке

Зачастую, когда мы только начинаем общаться с новым для себя человеком, спустя 5 минут беседы у нас складывается о нем первичное мнение. Оно может быть положительное, нейтральное, отрицательное. Но это мнение обманчиво. Вы всего лишь провели с человеком пару минут. Все, что он вам сказал, может быть как правдой, так и ложью. Единственное, что дал вам этот человек, — намеки. Если вы научитесь подмечать их, то сможете составить более верное представление о собеседнике.

Фокус на собеседнике

Этот пункт требует от вас внимания, бдительности.

Многие из нас используют внимательность на интуитивном уровне, но можно делать это осознанно. Первое, что вам следует сделать, — это наладить визуальный контакт. Если человек слушает и при этом смотрит на часы или по сторонам, значит, он хочет уйти. В большинстве случаев это происходит неосознанно.

Следующее, на что стоит обратить внимание — язык тела. Если собеседник не заинтересован в вас, то его тело, будет всячески показывать его желание уйти. Направление тела является индикатором направленности внимания.

Слушатель может демонстрировать вовлеченность в беседу путем комментариев. Вовлеченность — показывает, зацепили вы человека или нет. Если он активно принимает участие в беседе, значит, вы ему интересны.

Еще одна деталь, помогающая узнать человека — эмоции. . Также понять эмоции поможет голос: благодаря нему вы можете узнать, раздражен, весел или задумчив собеседник.

Шаблон

Нужно уметь распознавать шаблоны поведения. Шаблонное поведение — поведение, в котором автоматически и бездумно воспроизводятся определенные модели поведения. То есть вы с первых слов или движений понимаете, что последует далее. Чтобы научиться распознавать и избегать шаблонов, попробуйте метод «прогноз»: сконцентрировав внимание на каком-то действии, сделайте прогноз и проверьте, действует ли ваш собеседник по шаблону или его модель поведения — исключительная. Интерес в том, чтобы доказать самому себе правы вы или нет.

• Если вы научитесь идентифицировать эмоции, предполагать, что их вызывает, делать прогнозы, вы сможете научиться направлять ход беседы.

• Анализируйте произошедшую ситуацию. Уделяйте ей время, чтобы в следующий раз распознать шаблон.

«Чтение людей» начинается с чтения себя. Лично я, чтобы понять, почему так или иначе сложилась ситуация, люблю прибегать к личному методу: «вжиться в роль». Суть заключается в том, что вы делаете блиц-изучение человека и впоследствии пытаетесь воспроизвести ситуацию у себя в голове от его лица. Любому действию предшествует какое-то суждение. Даже, казалось бы, самое бездумное решение опирается на определенные факты. Ваша задача путем нестандартного мышления и нестандартных решений понять, что это за факты.

В следующей части мы подробно разберем язык тела и расскажем, как превратить неловкость в уверенность.