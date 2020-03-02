Исследование: 38% россиян поддерживают свободную прессу

Исследовательский центр Pew Research Center опубликовал доклад, посвященный отношению людей к демократии в своих странах.

Одна из тем доклада — свобода прессы. Поддержка свободных СМИ наиболее высока в Греции, Швеции, США и Аргентине. В некоторых странах менее половины опрошенных считают важным, чтобы СМИ работало без участия правительства или государственной цензуры. Только 38% говорят об этом в России и 28% придерживаются этой точки зрения в Ливане.

США – 80%

Британия – 77%

Германия – 67%

Франция – 65%

Турция – 64%

Бразилия – 60%

Нигерия – 55%

Япония – 48%

Россия – 38%

Индия – 37%