Исследование: 38% россиян поддерживают свободную прессу

Исследовательский центр Pew Research Center опубликовал доклад, посвященный отношению людей к демократии в своих странах.
Одна из тем доклада — свобода прессы. Поддержка свободных СМИ наиболее высока в Греции, Швеции, США и Аргентине. В некоторых странах менее половины опрошенных считают важным, чтобы СМИ работало без участия правительства или государственной цензуры. Только 38% говорят об этом в России и 28% придерживаются этой точки зрения в Ливане.
США – 80%
Британия – 77%
Германия – 67%
Франция – 65%
Турция – 64%
Бразилия – 60%
Нигерия – 55%
Япония – 48%
Россия – 38%
Индия – 37%
Источник: pewresearch.org