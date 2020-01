Исследование: европейские журналисты признаются, что власти оказывают на них давление

Reuters Institute for the Study of Journalism опросил 97 журналистов из разных стран Европы на предмет давления, которое на них оказывается со стороны властей.

63% опрошенных рассказали, что за последние годы политики стали чаще их критиковать. 64,5% заявили, что им угрожают, а у 22% вообще прослушивался телефон.

Последнее время, в Европе (особенно, в Восточной и на Балканах) обострилась ситуация со свободой слова. Убийства журналистов на Мальте, в Словакии и Болгарии, постоянные нападки на репортёров со стороны чиновников и политиков — эти темы стали основным поводом для исследования Reuters Institute for the Study of Journalism.