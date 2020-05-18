Исследование: как корпорации распределяют рекламные бюджеты в период пандемии

Агентство PRT Edelman Affiliate провело опрос среди директоров по маркетингу и медиадиректоров крупнейших российских и международных компаний о том, как изменилось распределение рекламных бюджетов во время пандемии. В исследовании приняли участие 42 топ-менеджера, среди которых – представители таких отраслей, как FMCG, телекоммуникации, автомобилестроение, а также банковской и финансовой сферы, ритейла и фармацевтики.

• Порядка 40% опрошенных указали, что планирование бюджетов происходит ситуативно, а 30% заявили о переходе на помесячное планирование;

• 65% признали, что вынуждены были сократить расходы на агентское обслуживание рекламных проектов, а 3% вовсе отказались от услуг подрядчиков. В то же время 28% указали, что модель работы с рекламными агентствами не изменилась;

• Почти 60% респондентов сообщили, что на время пандемии отказались от наружной рекламы, 38,5% сократили расходы на BTL, 34% – на традиционное ТВ, 25% – на трейд-маркетинг, 22% – на рекламу на радио;

• Среди приоритетных digital-каналов для продвижения рекламодатели выделили: SMM (66%), контекстную рекламу (53%), блогерские активации (44%); баннерная реклама (37%), Digital PR (31%).

• Несмотря на то, что большинство респондентов заморозили освободившиеся бюджеты (62,5%), некоторые категории рекламы продемонстрировали рост. Так, по сравнению с докарантинным сплитом, компании предпочли увеличить расходы на SMM (37,5%), блогеров, PR и баннерную рекламу (по 22% соответственно);

• При этом 50% опрошенных отметили, что наблюдают спад потребительского интереса, а 34% обратили внимание на рост продаж в популярных категориях.