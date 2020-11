Исследование The Reuters Institute for the Study of Journalism показало, как издания переживают кризис 2020 года

The Reuters Institute for the Study of Journalism опубликовал данные исследования о том, как издания переживают кризис 2020 года.

. Вот некоторые выводы:

— Подавляющее большинство опрошенных изданий сказали, что трафик в период пандемии существенно вырос.

— Но пятая часть опрошенных говорит о снижении интереса аудитории к их изданиям.

— 22% изданий признались, что в 2020 году их доходы заметно снизились (от 1% до 20% по сравнению с прошлым годом). У 21% снижения еще больше — 21%-30%. И у большинства (36%) доходы упали более чем на 30%.

— Впрочем, 14% уверены, что по итогам 2020 год они или не потеряют ничего по сравнению с 2019, или же вообще отчитаются о росте доходов.

— Хуже всего пришлось коммерческим изданиям. Газеты и локальные издания — тоже две ниши, который пострадали сильнее всех.

— Но есть и те, кто справляется лучше всех. Это небольшие digital-редакции, часто — некоммерческие. Основная часть расходов тех, кто лучше всего справляется с кризисом — расходы на редакцию.

Какая помощь требуется изданиям во время кризиса? Большинству нужно дополнительное финансирование (84%). Не откажутся в помощи по развитию продукта и инновациях 61%. 39% готовы учиться новым знаниям и технологиям.