Исследование WAN-IFRA: 24% молодых пользователей новостных медиа готовы платить за контент

Элизабет Бенитес — менеджер по организации мероприятий и маркетингу в компании WAN-IFRA. В рамках своей магистерской диссертации она опросила 355 людей в возрасте от 18 до 34 лет из Европы, США и Мексики об их предпочтениях в области цифровых новостей и о том, сколько они готовы заплатить за подписку.

Полученные результаты показывают, что на готовность молодых читателей платить влияют четыре фактора: цена, новые привлекательные форматы, ценность и содержание.

Респондентам было предложено выразить свое намерение подписаться на новостной интернет-сайт и точную сумму, которую они были бы готовы заплатить по шкале от 0 до 15 евро.

Согласно полученным результатам, 23,4% участников готовы платить за подписку против 27,9%, которые не думают, что будут платить за нее. Остальная часть выборки придерживалась нейтрального мнения. Они могли бы рассмотреть возможность платы за подписки, возможно, в какой-то момент, например, когда их уровень дохода увеличивается, а цены становятся менее актуальными.

В среднем они были бы готовы платить 6 евро в месяц, что составляет менее 50% от средней цены цифровой подписки на новости в разных странах. По данным Reuters Institute for the Study of Journalism (Simon and Graves 2019), 14,09 евро — это средняя ежемесячная цена подписки в шести европейских странах и Соединенных Штатах.

Кроме того, исследование показывает, что существует небольшое число читателей, готовых заплатить более значительную сумму (€8 - €15). Однако большой процент читателей готовы платить очень мало (менее 3 евро).

Следовательно, поиск правильной цены и модели имеет решающее значение для новостных организаций, поскольку доходы от цифровых читателей становятся основным финансовым источником, а молодые пользователи станут их основными клиентами в ближайшие годы.

Это говорит о том, что более низкая цена подписки увеличивает клиентскую базу молодых читателей и что они являются отличными целями для премиальных предложений. Кроме того, скидки для студентов, сильно сниженные цены или короткие периоды отмены — отличный вариант мотивировать молодых читателей, готовых платить за контент, и превратить их в лояльных подписчиков.

Вот еще несколько выводов исследования.

— Добавление различных типов видео, подкастов или интерактивного контента может повысить привлекательность, удержание и конверсию пользователей.

— Молодые читатели хотят, чтобы новостные предложения содержали качественный, содержательный и заслуживающий доверия контент, но прежде всего они ожидают, что он будет полезен и интересен для них. Исследование показывает, что готовность людей платить за подписку на цифровые новости коррелирует с их представлениями о ценности новостей. Люди часто используют цену как показатель качества продукции. Они могут думать: «чем выше цена, тем выше качество».