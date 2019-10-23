Исследование: журналисты опасаются потерять работу из-за роботизации

Почти половина журналистов (45 %) высказали опасения по поводу потери работы в будущем из-за роботизации их профессиональной сферы деятельности. Об этом говорится в результатах исследования группы ученых факультета журналистики МГУ имени Ломоносова.

Группа исследователей уже несколько лет анализирует внедрение автоматизированных технологий в практику российских СМИ. Одним из направлений этих исследований стало изучение реакций аудитории на распространение технологий искусственного интеллекта в журналистике. Эксперимент и опрос проводились раздельно для нескольких аудиторных групп, различных по возрасту, профессиональному и пользовательскому профилю: студенты, преподаватели, журналисты, целевые потребители:

Подавляющее большинство (до 100 % в группе журналистов) знает о том, что существуют программы-роботы, однако лишь небольшая часть участников эксперимента (не более 10 %) реально встречалась с маркированными сообщениями, что позволяет считать ответы на вопросы анкеты в достаточной степени условными.

Средние показатели, как указывают авторы исследования, говорят о том, что около половины опрошенных осторожно относятся к процессу роботизации. Например, 67 % журналистов и 42 % студентов считают, что «человек надежнее». Полного доверия к «неживым» новостям нет ни у одной группы (45-67 %):

Опасения связаны, прежде всего, с возможными сбоями в работе программ (средний показатель — 34 %), потерей работы журналистами (45 % — журналисты), перспективой полной замены журналистов роботами (9 % — студенты). Вместе с тем польза роботов признается (средние показатели): это скорость (34 %), точность (24 %), экономия ресурсов (19 %), время для творчества (9 %). Тематически предпочтительны, по версии опрошенных, области экономики (56 %), финансов (33 %), погода (10 %). В перспективе называются спорт, политика (выборы), но при этом примерно половина опрошенных считает, что существующей номенклатуры тематик для роботов достаточно; они не хотели бы «пускать» роботов во все сферы журналистики.

Как указано в описании методики исследования, для эксперимента были отобраны три группы реципиентов: непрофессионалы (студенты — 87 чел.), а также профессионалы (преподаватели — 54 чел. и журналисты — 70 чел.). Среди методов исследования — лонгитюдное наблюдение за опытом российских и зарубежных медиапредприятий по использованию интеллектуальных роботизированных систем, экспертные интервью, контент-анализ роботизированных текстов, сравнение данных, эксперимент по оценке восприятия автоматизированных сообщений, анкетирование различных групп потребителей. Также проводилась оценка наиболее вероятных сценариев трансформаций профессиональных компетенций журналиста под влиянием процесса роботизации.