Исследования: в России самый низкий уровень доверия к СМИ

Хотя за последние два года глобальное потребление новостного контента выросло, уверенность аудитории в непредвзятости средств массовой информации снижается. Качество информации и разделение сенсаций и фактов остаются вызовом для СМИ, считают участники исследования консалтинговой компании Edelman.

На глобальном рынке Россия является государством с самым низким уровнем доверия к средствам массовой информации. Об этом говорится в исследовании «Edelman Trust Barometer 2020» («Барометр доверия Edelman 2020»), охватывающем 28 стран и 1,2 тыс. респондентов в каждой из них. Так, 28% опрошенных россиян доверяют медиа, что на 2% больше по сравнению с 2019 годом.

• Глобально аудитория стала чаще потреблять новости и делиться контентом в соцсетях. Тем не менее, с 2019 г. уровень доверия поднялся только на 1% – до 49%, что считается недоверием к медиа.

• Более половины респондентов – 57% считают, что медиа, которые они регулярно читают и смотрят, состоят из непроверенной и недостоверной информации. С 2018 г. доля опасающихся, что ложные новости используются «как оружие», выросла на 6 процентных пунктов – до 76%.

• Около 51% аудитории считает, что медиа служат интересам небольшой группы людей. В том, что СМИ старается отвечать потребностям большинства, уверены 32%. Примерно равные доли опрошенных заявили, что СМИ преследуют определенные цели на медиарынке (41%) или не имеют четкой миссии (37%). О коррумпированности средств массовой информации сказали 43%, в то время как 38% признались, что верят в честность журналистов.

• Глобально по уровню доверия аудитории выигрывает информация из поисковых систем (62%). За ней следуют традиционные (60%) и собственные медиа (46%). Наименьшая уверенность участников исследования пришлась на социальные сети — им доверяет 41% опрошенных.

• Большинство респондентов отметили, что СМИ хорошо справляются с освещением новостной повестки: национальной (61%), международной (57%) и локальной (57%). Также опрошенные считают, что у медиа нет проблем с недостатком кадров (53%).

• Главные вызовы для медиа: открытость в соцсетях, объективность, качество информации, разделение важного от сенсационного, а также мнений от фактов. Как отмечается в исследовании, при достижении этих целей потенциальный уровень доверия к СМИ может подняться с 49% до 69%.

• Если медиа распространяет ложную информацию, рекламодатель должен отказаться от сотрудничества с ним – такого убеждения придерживаются 72% респондентов. В России этот показатель близок к глобальному — 69%.

• За последний год люди стали больше доверять техническим специалистам компаний (68% опрошенных) и академикам (66%) – они возглавляют список тех, кого аудитория считает экспертами. Последние позиции в этом списке занимают журналисты (36%) и государственные служащие (33%).

• О том, что у средств массовой информации нет будущего, в которое хотелось бы верить, сказали 43% участников глобального исследования, у 35% более оптимистичные взгляды.

• Россия является последней среди 26 стран по совокупному уровню доверия к медиа, государству, бизнесу и негосударственным организациям. Опрос Edelman показал, что индекс доверия к этим четырем институтам вырос за год на один пункт – до 30, в то время как максимальный балл для «недоверия» составляет 49 пунктов.

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