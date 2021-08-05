Исследователи обнаружили двойные стандарты в модерации контента соцсетей

Ученые из Центра правосудия Бреннана при Юридической школе Нью-Йоркского университета исследовали модерацию контента крупными соцсетями. Они выяснили, что YouTube, Facebook и Twitter часто ставят в невыгодное положение маргинальные группы из-за массового удаления контента. В то же время доминирующие слои общества не подвергаются подобной цензуре.

«Из-за автоматизированных инструментов оценки определенных категорий контента некоторые сообщества могут стать мишенями для разжигания ненависти или притеснений», — говорится в докладе.

Исследователи составили список рекомендаций для платформ. Среди них изменение политики в отношении маргинализированных общин, установление более высоких требований для «лидеров мнений» и прозрачность в работе с экстремистским контентом.