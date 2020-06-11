«Важные истории». О новом проекте журналистов-расследователей

Понятно, что такое положение — в том числе результат коррупции и нежелания властей выполнять свои прямые обязанности и заботиться о гражданах страны. Но об этом никто не пишет. Региональных медиа остались единицы, а еще меньше осталось расследователей в этих медиа, которые смогут рассказать, почему есть такие проблемы. Поэтому мы решили поднять региональные проблемы, используя технологии федеральных СМИ».

НЕГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Работают над этими историями бывшие сотрудники «Новой газеты», «Русского репортера», The Village и других СМИ. Официально главный редактор «Важных историй» — Роман Анин, бывший редактор отдела расследований «Новой газеты». Но самому Роману такое название должности не нравится: «В целом не люблю слово «главный», управлять людьми — тоже. Журналисты, которые работают в «Важных историях», достаточно умны и самостоятельны, чтобы без чьей-то помощи справляться с задачами».

По словам Романа, редакция, как и у других независимых медиа, устроена хаотичным образом: «Весь процесс усугубляется еще и тем, что медиа только стартануло и многое пока не отлажено. Мы находимся в младенческом возрасте — наблюдаем за тем, как на нас реагирует аудитория. Главное — это ведь чтобы было интересно и весело, а у нас так и есть».

Всего в штате 12 человек, большинство из корреспондентов живут в Москве, хотя редакция находится в Риге «по соображениям безопасности». В первых текстах, которые уже появились на сайте медиа, речь идет о крупных городах. Но, по словам Романа, это временно, и как только редакция начнет выпускать «замороженные» пока тексты, аудитория в этом убедится. Алеся Мароховская вообще надеется, что инструкции, которые публикует медиа, помогут региональным журналистам освоить новые инструменты, а значит, поднять уровень публикаций.

Владельца у «Важных историй» нет, медиа зарегистрировано как некоммерческая организация под управлением совета директоров. Существовать собираются за счет пожертвований читателей, специально для этого на сайте поместят плашку для краудфандинга.

ШКОЛА ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

Помимо вкладки «Расследования» на сайте есть «Репортажи» и «Мастерская». И если репортажи интересуют всех, то вторая рубрика предназначена в основном для коллег по цеху. Внутри — практические советы журналистам: наглядные мастер-классы по работе с данными, использованию математических и статистических функций Excel, форматированию документов государственных органов, которые тяготеют к pdf… Все, что зачастую так нужно журналисту, но так сложно понять.

«Оказалось, у людей есть дикий голод по хорошим обучалкам в работе с данными или инструментами на русском языке. На английском ведь всего навалом — можно загуглить «how to» и обязательно найдешь какое-нибудь полезное видео на YouTube. Но не все люди готовы гуглить и слушать на английском, вот с ними мы и готовы поделиться своими знаниями. Когда в «Мастерской» появился анонс нашего курса по Python и JavaScript, Telegram-каналы стали с восторгом писать о том, что ждут эти занятия. Несколько раз в неделю ко мне обязательно обращаются с вопросами по дата-журналистике. Теперь смогу просто давать им ссылку на «Мастерскую»», — рассказывает Алеся.

НЕ УХОДИ, ПОБУДЬ СО МНОЮ

Скоро на сайте станет больше рубрик. Например, появится «Картотека», в которой сотрудники медиа попытаются «не дать историям умереть». Дело в том, что в практике журналистов-расследователей некоторые дела могут становиться долгоиграющими. Например, таким стало дело о панамских документах, над которым работали те люди, которые сейчас входят в штат «Важных историй». В подобных случаях материал выходит за материалом, но некоторым читателям все же сложно окунуться в контекст. «Вторая проблема с длительными расследованиями в том, что ты пишешь, пишешь, а истории умирают. Это приводит к тому, что порой и сам забываешь, что было на определенном этапе», — рассуждает Роман.

«Картотека» объединит серии расследований и даст возможность продолжить следить за хронологией, героями. Редакции подобная рубрика нужна еще и для того, чтобы истории не просто поднимали проблему, но и решали ее. Для этого будут отправлять запросы в госслужбы по поводу уже опубликованных расследований и общаться с героями, которые не приходят первыми на ум.

ПРОВЕРКА НА ДОТОШНОСТЬ

Еще одно нововведение «Важных историй» — слайдер «Фактчек», с которого начинается любой текст сайта. Если нажать на него, утверждения героев материалов и другие факты превратятся в активные гиперссылки, по которым можно перейти и, например, увидеть источник цитаты.

«Когда мы работали в других изданиях, иногда приходилось не прикреплять к тексту некоторые документы. Просто потому, что не было возможности предоставить аудитории выбор. А вдруг она не хочет видеть забитый доказательствами и ссылками материал? Приходилось решать: ты нагружаешь своего читателя и выкладываешь перед ним все или тебе нужно, чтобы он легко прочитал текст? Но всегда оставались люди, которые требовали больше подробностей, больше документов. И вот для таких дотошных читателей, которые гонятся за деталями, мы и сделали подобную кнопку. Кстати, на этот инструмент мы получили хорошие отзывы. Ощущения подтвердились: людям и правда удобнее решать за себя самим», — делится Алеся.

Функционал «Фактчека» сейчас разрабатывается, в дальнейшем его расширят. Можно будет скрывать под этой кнопкой справки, документы, которые в очередной раз подтвердят сказанное журналистом. Смысл текста останется понятен и без этих дополнений, но методология исследования, источники файлов и прочие доказательства будут доступны только после нажатия на кнопку.

МЕДИАМИР, ДРУЖБА, РАССЫЛКА

Один из способов распространения материалов — рассылка, которы х сейчас у издания две. В первой читатель получает выжимку из новых текстов на сайте, а вторая — часть рубрики «Мастерская» с практическими советами по инструментам работы с данными и программами. Скоро к ним добавится еще одна, которая будет посвящена конкретным случаям.

Одно из главных правил «Важных историй» — кооперация, а не конкуренция. Поэтому многие материалы публикуются совместно с крупными российскими СМИ: «Новой газетой», «Медиазоной», «7x7». По словам Анина, это помогает медиа знакомить со своими историями читателей других изданий: «Те немногие независимые медиа, которые остались, абсолютно открыты к сотрудничеству. Ни в коем случае не говорю, что дело в нас, просто по времени совпало, что недавно лучшие деловые издания страны опубликовали совместное расследование о том, что происходит в газете «Ведомости». А еще три-четыре года тому назад мы хотели делать общие материалы с другими изданиями, но не вышло. Люди не понимали, в чем смысл кооперации, жили идеей рынка. Но мысль о том, что пора бы объединяться, потому что нас осталось мало, наконец-то дошла до всех. Хотелось бы, конечно, чтобы это произошло раньше, потому что уже поздновато, но лучше поздно, чем никогда».

План выпуска историй расписан на четыре месяца вперед. Как утверждают в редакции, эти материалы должны понравиться аудитории не только своим содержанием, но и тем, что технологии, задействованные в них, сейчас не применяются ни в одном российском медиа.