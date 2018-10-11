В Италии нашли способ борьбы с нелояльными СМИ

Вице-премьер Италии и лидер движения «5 звезд» Луиджи Ди Майо выступил с предложением сократить в стране количество СМИ, переставших приносить обществу пользу.

По мнению Ди Майо, на которого ссылается римская La Repubblica, журналисты слишком много возомнили о себе: вместо того, чтобы отражать реальность, они предпочитают ее беспардонно искажать. Вице-премьер, в частности, обвинил крупнейшие, а также ангажированные различными бизнес и политическими группами СМИ в «медийном терроризме». Он выражается в систематическом передергивании фактов, граничащем с дезинформацией, нацелен на дискредитацию деятельности нового коалиционного правительства, а также на подрыв правящего альянса между «пятизвездочниками» и «Лигой», представители которого в последнее время вынуждены обращаться с электоратом исключительно через соцсети.

Политик объявил о сокращении господдержки «недружественных» властям изданий и новостных агентств:

Это не журналистика, это не что иное, как пропаганда, которая стремится защищать интересы мелких элит, убежденных, что они смогут продолжать решать, когда идет дождь, а когда светит солнце. Я читаю итальянские газеты не для того, чтобы быть в курсе событий, а чтобы понять, как они решили нас на этот раз атаковать.

Представили итальянского медиа истеблишмента, среди которых оказались Corriere della sera, La Stampa, La Repubblica, L’Espresso, Il Messaggero (они чаще все всего атакуют правительство) восприняли слова вице-премьера как покушение на свободу слова и «крах демократии».

По данным Money.it, на сегодняшний день государственной поддержкой пользуются 54 издания.