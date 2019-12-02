Итальянская версия журнала Glamour закрывается

Издательство Condé Nast решило прекратить выпуск печатной версии журнала Glamour Italia и закрыть его сайт, — об этом сообщает WWD. Сдвоенный номер за декабрь 2019-январь 2020, который выйдет 3 декабря, станет последним.

Итальянский филиал издательства сосредоточится на выпуске других журналов — итальянских версий Vogue, Vanity Fair and La Cucina Italiana. «Главная цель Condé Nast — думать о будущем и создавать новое. Моя главная забота сейчас заключается в создании продуктов, которые прослужат нашей аудитории в будущем», — сказал главный исполнительный директор Condé Nast Italia Феделе Усаи и добавил, что теперь аудитория воспринимает контент Glamour совсем иначе, чем раньше.

Glamour Italia начал выходить 27 лет назад. Сейчас журнал возглавляет Алессандра Пеллегрино, а редакционный штат состоит из 10 журналистов. Издательство не сообщает их дальнейшую судьбу, но источники WWD говорят, что 9 из них не будут работать в других журналах Condé Nast после закрытия Glamour.