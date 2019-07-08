Итоги премии «Медиа-Менеджер России — 2019»

4 июля состоялась XIX Церемония награждения лауреатов Национальной премии «Медиа-Менеджер России — 2019».
Премию проводит Издательский Дом «МедиаБизнес» и профессиональный журнал о медиабизнесе «Новости СМИ» при поддержке отраслевых общественных организаций: ABC, АКАР, АКОС, АКМР, АНРИ, ГИПП, НАТ, РАМУ, РАР, РАСО, РАЭК, ФНР, Фонд АРТ, НАВК.
Лауреаты премии «Медиа-Менеджер России — 2019»
ПЕЧАТНЫЕ МЕДИА
КОЛЕСНИКОВ АНДРЕЙ, главный редактор журнала «Русский пионер», «За создание и развитие литературного иллюстрированного журнала «Русский пионер»
МИНАЕВ СЕРГЕЙ, главный редактор журнала «Esquire Русское Издание», «За расширение территории бренда Esquire за рамки принта и формирование новой аудитории в digital-пространстве»
ГЕМСТ ВЛАДИСЛАВ, первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда», «За создание мультимедийной редакции на базе федерального телегида «Телепрограмма»
КОДЗАСОВА ИНДИРА, заместитель главного редактора еженедельника «Аргументы и факты», «За трансформацию региональных приложений «АиФ» в современную сеть конвергентных редакций и открытие новых редакций в России и за рубежом»
САЙКО СЕРГЕЙ, директор Дальневосточного окружного филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты», «За эффективное управление, развитие и укрепление лидирующих позиций издания в Дальневосточном федеральном округе»
ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕДИА/ТЕЛЕВИДЕНИЕ
• Федеральные каналы
ЗЕМСКИЙ АЛЕКСЕЙ, генеральный директор AO «Телекомпания НТВ», «За эффективное управление, комплексное развитие и укрепление лидирующих позиций телекомпании»
ИЛОЯН ЭДУАРД, генеральный продюсер телеканал «Супер», «За запуск с нуля нового эфирного федерального телеканала «Супер» и создание Start — видеосервиса с эксклюзивным контентом»
• Региональные каналы
МАРТЫНОВ ЕВГЕНИЙ, заместитель главного редактора «Москва Медиа», «За создание единой информационной структуры, объединяющей телеканал, социальные медиа и сайт»
• Тематические каналы
МАКАРОВ ЛЕВ, заместитель генерального директора по спецпроектам «СТС Медиа», «За запуск нового канала на высококонкурентном рынке детских тематических каналов»
ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕДИА
• Радио
ИДИАТУЛЛИН РЕНАТ, музыкальный директор «ГПМ Радио», «За многолетний системный и эволюционный подход к программированию музыкального эфира радиостанции»
ТРУБИЦИН СЕРГЕЙ, генеральный директор телерадиокомпании «Ника», «За комплексный подход к наполнению эфира — от оперативного освещения событий и прямых репортажей до нестандартного для регионов музыкального оформления»
• Информационные агентства
ЕФРОСИНИН ОЛЕГ, главный редактор Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), «За cоздание и развитие модели управления редакцией правового СМИ»
• Онлайн-СМИ
ШКУЛЕВА ЕЛЕНА, бренд-директор Woman.ru и Marie Claire, Hearst Shkulev Media, «За управление Woman.ru — контентным проектом в женском интернете»
ШАРОЙКИНА ЕЛЕНА, генеральный директор, главный редактор «Царьград медиа», «За создание самого рейтингового интернет-телеканала и выведение в топ-5 самых популярных телеканалов в Рунете»
• Социальные медиа
ЛОСЕВА НАТАЛЬЯ, заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня», «За внедрение технологий дополненной и виртуальной реальности в практику работы современного ИА и создание инновационного журналистского продукта»
МЕДИАХОЛДИНГИ
ЩЕРБАКОВ ФЕДОР, генеральный директор «ФестМедиаИнвест», «За создание единой структуры Интернет-СМИ и эффективную работу в информационном пространстве»
ШТЕЙН ДМИТРИЙ, генеральный директор «ТРК «Крым», «За создание условий для масштабного информационного освещения социально-экономической ситуации и развития современного информационного пространства на территории Республики Крым»
РЕКЛАМНЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
• Медиапланинг/Медиабаинг/Интернет-баинг
АНУФРИЕВ НИКОЛАЙ, управляющий директор по закупкам OMD Optimum Media Buying (входит в OMD OM Group ), «За вклад в развитие ТВ медиабайинга в отечественной медиаиндустрии»
• Руководитель по рекламе СМИ (сейлз-СМИ)
ВЕСЕЛКОВА ЕКАТЕРИНА, генеральный директор «Газпром — Медиа», «За максимизацию доходов Холдинга и высокие достижения в развитии рекламной отрасли»
ДМИТРИЕВА НАТАЛЬЯ, генеральный директор «ГПМ-Диджитал», «За внедрение новых технологий и за успехи в монетизации легального видеоконтента и обеспечение роста прибыли крупнейшего российского селлера видеорекламы GPMD»
РЫБКИНА ЕЛЕНА, заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе ИД «Вечерняя Москва», «За успешное управление и развитие коммерческой службы, внедрение мультимедийных рекламных продуктов и разработку эффективной стратегии продаж специальных проектов»
• Руководитель департамента по маркетингу компании
БОБРОВА ОЛЬГА, корпоративный директор по маркетингу медиахолдинга Independent Media, «За построение эффективной модели управления коммуникациями, разработку и внедрение нового брендинга Independent Media»
КОРОЛЕВА МАРИЯМ, директор по продвижению «ГПМ Радио», «За безупречную организацию и инновационный подход при проведении внеэфирных проектов ГПМ Радио, задающих высокие стандарты на рынке радио и ставших примером для всей индустрии»
• Руководитель рекламного агентства
КУНИКЕЕВ МАРАТ, генеральный директор Starlink, «За создание, развитие и вывод медийного агентства Starlink в топ-10 крупнейших медиабаинговых агентств России по оценкам рейтингов АКАР-Sostav.ru и рейтинга AdIndex.ru»
СЕВЕРНАЯ ВЕРОНИКА, заместитель генерального директора NMI Group, «За создание конкурентоспособной российской рекламной группы»
• Out of home media
ЭПИНА КИРА, совладелец и директор по стратегическому развитию Transit Media Group, «За создание крупнейшего в России отраслевого Международного мероприятия Out of home media индустрии»
МАЙОР КОНСТАНТИН, генеральный директор MAER GROUP, «За выход на новые рынки наружной рекламы в среднеформатной нише, закрепление лидирующих позиций в премиальном секторе, внедрение передовых технологий»
КОММУНИКАЦИИ. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
• Руководитель агентства
ГРАЧЕВА АНЖЕЛА, первый заместитель генерального директора SPN Communications, «За эффективное управление, реализацию всестороннего развития компании и укрепление лидирующих позиций агентства»
• Руководитель департамента по коммуникациям компании
БЕЛОВ КИМ, директор по стратегическим коммуникациям «СТС Медиа», «За проведение EMMY International в Москве»
САНАРОВА ЕЛЕНА, управляющий директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью «УК «РОСНАНО», «За создание комплексной системы популяризации инновационных технологий»
МАТКОВСКИЙ АРКАДИЙ, директор Центра общественных связей РАНХиГС, «За разработку и реализацию коммуникационной стратегии РАНХИГС»
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИАБИЗНЕСА
• За организацию мероприятий
САФОНОВ АЛЕКСЕЙ, генеральный директор «Арктика Медиа», «За организацию и проведение телевизионной премии телеканала «Ноябрьск 24» и пропаганду социальной ответственности»
БЕЛОВА МАРИНА, заместитель генерального директора, директор программ и маркетинга телерадиокомпании «Петербург», «За проведение благотворительной акции, приуроченной ко Дню Защиты Детей»
• За освещение темы
ПРОШИНА ТАТЬЯНА, генеральный директор телерадиокомпании «Наш дом», «За популяризацию деятельности некоммерческих благотворительных фондов и волонтерской работы на территории Пензенской области»
КАРМАНОВ РОМАН, заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда», «За запуск мультимедийной площадки со свободным доступом для благотворительных фондов, НКО и компаний, занимающихся проектами в сфере КСО»
ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД В ПРОДВИЖЕНИИ РУССКОЯЗЫЧНОГО СМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ
КУЛИКОВА ВАЛЕНТИНА, первый заместитель генерального директора телекомпании «ПЯТНИЦА», «За успешный запуск и развитие телеканала «Пятница! International»
• За вклад в развитие отрасли
ЩЕРБАКОВА ТАТЬЯНА, президент ARK Group , президент РАМУ, «За активное участие в развитии индустрии рекламы в России»
МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА, президент Национальной ассоциации визуальных коммуникаций (НАВК), «За вклад в устойчивое развитие индустрии наружной рекламы»
АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ, сопрезидент Ассоциации Брендинговых Компаний России, управляющий партнер Depot , «За вклад в развитие индустрии брендинга»
МОИСЕЕВ СЕРГЕЙ, председатель совета директоров «Подольская фабрика офсетной печати», «За вклад и лоббирование интересов отрасли печатных медиа»
КОПТЕВ СЕРГЕЙ, заместитель генерального директора Национального рекламного альянса, «За вклад в развитие индустрии рекламы»
ГРАН-ПРИ
СИМОНЬЯН МАРГАРИТА, главный редактор МИА «Россия сегодня», телеканала RT
БОНДАРЧУК ФЕДОР, основатель и соучредитель Art Pictures Studio
СПЕЦНОМИНАЦИЯ
СЕРКОВ СЕРГЕЙ, шеф-редактор еженедельного выпуска газеты «Вечерняя Москва», «За перезапуск еженедельного выпуска газеты «Вечерняя Москва»
СТУЛИКОВ АНТОН, генеральный директор «Обл. ТВ», «За внедрение новейших практик в управление крупным государственным региональным телеканалом»
Национальная Премия была организована в 2000 году по инициативе журнала о медиабизнесе «Новости СМИ».
Задачами Премии являются отметить самые интересные достижения в управлении медиабизнесом, привлечь аудиторию к знаковым процессам отрасли, а также выделить выдающихся медиаменеджеров за прошедший год.
Источник: sostav.ru Фото: РИА Новости