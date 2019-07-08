Итоги премии «Медиа-Менеджер России — 2019»

4 июля состоялась XIX Церемония награждения лауреатов Национальной премии «Медиа-Менеджер России — 2019».

Премию проводит Издательский Дом «МедиаБизнес» и профессиональный журнал о медиабизнесе «Новости СМИ» при поддержке отраслевых общественных организаций: ABC, АКАР, АКОС, АКМР, АНРИ, ГИПП, НАТ, РАМУ, РАР, РАСО, РАЭК, ФНР, Фонд АРТ, НАВК.

Лауреаты премии «Медиа-Менеджер России — 2019»

ПЕЧАТНЫЕ МЕДИА

КОЛЕСНИКОВ АНДРЕЙ, главный редактор журнала «Русский пионер», «За создание и развитие литературного иллюстрированного журнала «Русский пионер»

МИНАЕВ СЕРГЕЙ, главный редактор журнала «Esquire Русское Издание», «За расширение территории бренда Esquire за рамки принта и формирование новой аудитории в digital-пространстве»

ГЕМСТ ВЛАДИСЛАВ, первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда», «За создание мультимедийной редакции на базе федерального телегида «Телепрограмма»

КОДЗАСОВА ИНДИРА, заместитель главного редактора еженедельника «Аргументы и факты», «За трансформацию региональных приложений «АиФ» в современную сеть конвергентных редакций и открытие новых редакций в России и за рубежом»

САЙКО СЕРГЕЙ, директор Дальневосточного окружного филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты», «За эффективное управление, развитие и укрепление лидирующих позиций издания в Дальневосточном федеральном округе»

ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕДИА/ТЕЛЕВИДЕНИЕ

• Федеральные каналы

ЗЕМСКИЙ АЛЕКСЕЙ, генеральный директор AO «Телекомпания НТВ», «За эффективное управление, комплексное развитие и укрепление лидирующих позиций телекомпании»

ИЛОЯН ЭДУАРД, генеральный продюсер телеканал «Супер», «За запуск с нуля нового эфирного федерального телеканала «Супер» и создание Start — видеосервиса с эксклюзивным контентом»

• Региональные каналы

МАРТЫНОВ ЕВГЕНИЙ, заместитель главного редактора «Москва Медиа», «За создание единой информационной структуры, объединяющей телеканал, социальные медиа и сайт»

• Тематические каналы

МАКАРОВ ЛЕВ, заместитель генерального директора по спецпроектам «СТС Медиа», «За запуск нового канала на высококонкурентном рынке детских тематических каналов»

ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕДИА

• Радио

ИДИАТУЛЛИН РЕНАТ, музыкальный директор «ГПМ Радио», «За многолетний системный и эволюционный подход к программированию музыкального эфира радиостанции»

ТРУБИЦИН СЕРГЕЙ, генеральный директор телерадиокомпании «Ника», «За комплексный подход к наполнению эфира — от оперативного освещения событий и прямых репортажей до нестандартного для регионов музыкального оформления»

• Информационные агентства

ЕФРОСИНИН ОЛЕГ, главный редактор Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), «За cоздание и развитие модели управления редакцией правового СМИ»

• Онлайн-СМИ

ШКУЛЕВА ЕЛЕНА, бренд-директор Woman.ru и Marie Claire, Hearst Shkulev Media, «За управление Woman.ru — контентным проектом в женском интернете»

ШАРОЙКИНА ЕЛЕНА, генеральный директор, главный редактор «Царьград медиа», «За создание самого рейтингового интернет-телеканала и выведение в топ-5 самых популярных телеканалов в Рунете»

• Социальные медиа

ЛОСЕВА НАТАЛЬЯ, заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня», «За внедрение технологий дополненной и виртуальной реальности в практику работы современного ИА и создание инновационного журналистского продукта»

МЕДИАХОЛДИНГИ

ЩЕРБАКОВ ФЕДОР, генеральный директор «ФестМедиаИнвест», «За создание единой структуры Интернет-СМИ и эффективную работу в информационном пространстве»

ШТЕЙН ДМИТРИЙ, генеральный директор «ТРК «Крым», «За создание условий для масштабного информационного освещения социально-экономической ситуации и развития современного информационного пространства на территории Республики Крым»

РЕКЛАМНЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

• Медиапланинг/Медиабаинг/Интернет-баинг

АНУФРИЕВ НИКОЛАЙ, управляющий директор по закупкам OMD Optimum Media Buying (входит в OMD OM Group ), «За вклад в развитие ТВ медиабайинга в отечественной медиаиндустрии»

• Руководитель по рекламе СМИ (сейлз-СМИ)

ВЕСЕЛКОВА ЕКАТЕРИНА, генеральный директор «Газпром — Медиа», «За максимизацию доходов Холдинга и высокие достижения в развитии рекламной отрасли»

ДМИТРИЕВА НАТАЛЬЯ, генеральный директор «ГПМ-Диджитал», «За внедрение новых технологий и за успехи в монетизации легального видеоконтента и обеспечение роста прибыли крупнейшего российского селлера видеорекламы GPMD»

РЫБКИНА ЕЛЕНА, заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе ИД «Вечерняя Москва», «За успешное управление и развитие коммерческой службы, внедрение мультимедийных рекламных продуктов и разработку эффективной стратегии продаж специальных проектов»

• Руководитель департамента по маркетингу компании

БОБРОВА ОЛЬГА, корпоративный директор по маркетингу медиахолдинга Independent Media, «За построение эффективной модели управления коммуникациями, разработку и внедрение нового брендинга Independent Media»

КОРОЛЕВА МАРИЯМ, директор по продвижению «ГПМ Радио», «За безупречную организацию и инновационный подход при проведении внеэфирных проектов ГПМ Радио, задающих высокие стандарты на рынке радио и ставших примером для всей индустрии»

• Руководитель рекламного агентства

КУНИКЕЕВ МАРАТ, генеральный директор Starlink, «За создание, развитие и вывод медийного агентства Starlink в топ-10 крупнейших медиабаинговых агентств России по оценкам рейтингов АКАР-Sostav.ru и рейтинга AdIndex.ru»

СЕВЕРНАЯ ВЕРОНИКА, заместитель генерального директора NMI Group, «За создание конкурентоспособной российской рекламной группы»

• Out of home media

ЭПИНА КИРА, совладелец и директор по стратегическому развитию Transit Media Group, «За создание крупнейшего в России отраслевого Международного мероприятия Out of home media индустрии»

МАЙОР КОНСТАНТИН, генеральный директор MAER GROUP, «За выход на новые рынки наружной рекламы в среднеформатной нише, закрепление лидирующих позиций в премиальном секторе, внедрение передовых технологий»

КОММУНИКАЦИИ. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

• Руководитель агентства

ГРАЧЕВА АНЖЕЛА, первый заместитель генерального директора SPN Communications, «За эффективное управление, реализацию всестороннего развития компании и укрепление лидирующих позиций агентства»

• Руководитель департамента по коммуникациям компании

БЕЛОВ КИМ, директор по стратегическим коммуникациям «СТС Медиа», «За проведение EMMY International в Москве»

САНАРОВА ЕЛЕНА, управляющий директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью «УК «РОСНАНО», «За создание комплексной системы популяризации инновационных технологий»

МАТКОВСКИЙ АРКАДИЙ, директор Центра общественных связей РАНХиГС, «За разработку и реализацию коммуникационной стратегии РАНХИГС»

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИАБИЗНЕСА

• За организацию мероприятий

САФОНОВ АЛЕКСЕЙ, генеральный директор «Арктика Медиа», «За организацию и проведение телевизионной премии телеканала «Ноябрьск 24» и пропаганду социальной ответственности»

БЕЛОВА МАРИНА, заместитель генерального директора, директор программ и маркетинга телерадиокомпании «Петербург», «За проведение благотворительной акции, приуроченной ко Дню Защиты Детей»

• За освещение темы

ПРОШИНА ТАТЬЯНА, генеральный директор телерадиокомпании «Наш дом», «За популяризацию деятельности некоммерческих благотворительных фондов и волонтерской работы на территории Пензенской области»

КАРМАНОВ РОМАН, заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда», «За запуск мультимедийной площадки со свободным доступом для благотворительных фондов, НКО и компаний, занимающихся проектами в сфере КСО»

ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД В ПРОДВИЖЕНИИ РУССКОЯЗЫЧНОГО СМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ

КУЛИКОВА ВАЛЕНТИНА, первый заместитель генерального директора телекомпании «ПЯТНИЦА», «За успешный запуск и развитие телеканала «Пятница! International»

• За вклад в развитие отрасли

ЩЕРБАКОВА ТАТЬЯНА, президент ARK Group , президент РАМУ, «За активное участие в развитии индустрии рекламы в России»

МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА, президент Национальной ассоциации визуальных коммуникаций (НАВК), «За вклад в устойчивое развитие индустрии наружной рекламы»

АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ, сопрезидент Ассоциации Брендинговых Компаний России, управляющий партнер Depot , «За вклад в развитие индустрии брендинга»

МОИСЕЕВ СЕРГЕЙ, председатель совета директоров «Подольская фабрика офсетной печати», «За вклад и лоббирование интересов отрасли печатных медиа»

КОПТЕВ СЕРГЕЙ, заместитель генерального директора Национального рекламного альянса, «За вклад в развитие индустрии рекламы»

ГРАН-ПРИ

СИМОНЬЯН МАРГАРИТА, главный редактор МИА «Россия сегодня», телеканала RT

БОНДАРЧУК ФЕДОР, основатель и соучредитель Art Pictures Studio

СПЕЦНОМИНАЦИЯ

СЕРКОВ СЕРГЕЙ, шеф-редактор еженедельного выпуска газеты «Вечерняя Москва», «За перезапуск еженедельного выпуска газеты «Вечерняя Москва»

СТУЛИКОВ АНТОН, генеральный директор «Обл. ТВ», «За внедрение новейших практик в управление крупным государственным региональным телеканалом»

Национальная Премия была организована в 2000 году по инициативе журнала о медиабизнесе «Новости СМИ».

Задачами Премии являются отметить самые интересные достижения в управлении медиабизнесом, привлечь аудиторию к знаковым процессам отрасли, а также выделить выдающихся медиаменеджеров за прошедший год.

Фото: РИА Новости