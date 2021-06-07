Читатели превращаются в соучастников: как портал It’s My City перезапустился с помощью краудфандинга

It’s My City — независимое медиа о событиях, местах, людях и явлениях в Екатеринбурге, которое делается для горожан и с их помощью. К донатам от читателей портал стал прибегать после успешного перезапуска сайта с помощью краудфандинга. ЖУРНАЛИСТ расспросил издателя и учредителя It’s My City Дмитрия Колезева о ходе кампании на Planeta.ru.

Перемен

В 2012 году мы с партнером, основателем агентства коммуникаций Red Pepper Данилом Головановым, запустили It’s My City. Спустя какое-то время слоганом издания стала фраза «Город, к которому мы стремимся». Я тогда работал в URA.ru, но хотел делать свое городское медиа — рассказывать о талантливых людях, любимых местах, вдохновлять жителей Екатеринбурга. Изначально и до сих пор мы очень критически подходили к выбору рекламодателей — не размещаем политическую рекламу и рекламу услуг, в качестве которых сомневаемся. Небольшому изданию с такой позицией зарабатывать непросто. Нередко мы вкладывали собственные средства в то, чтобы содержать сайт и выплачивать гонорары авторам.

Спустя четыре года после запуска It’s My City, в 2016 году, мы решили, что пришло время активнее развиваться: сайту нужен был более современный дизайн и удобная мобильная версия. Но где взять на это деньги? Мы задумались о краудфандинге.

Школа краудфандинга

В конце марта 2016-го в Екатеринбург со своей «Школой краудфандинга» приезжали ребята из Planeta.ru. Мы поддерживали мероприятие информационно. Потом периодически натыкались на какие-то краудфандинговые проекты, витающие в медиапространстве, и осенью того же года сами решили ступить на этот неизведанный путь. Тогда это было в новинку, особенно для регионов и медиа. Сравнивали «Планету» с другими краудфандинговыми сервисами, она показалась более развитой и подходящей нам площадкой. Понравилась инфраструктура сайта и другие проекты, запущенные на платформе, — они были созвучны нам. Удобно, что на «Планете» лояльная система успешности проектов: можно собрать половину заявленных средств, и проект будет считаться успешным. Мы посчитали, что с учетом налогов и комиссий платформы и платежных систем нам нужно было собрать 250 тысяч рублей: 120 тысяч на перезапуск и 130 на работу сайта в течение первых месяцев 2017 года. То есть, даже если бы мы собрали 50%, а не 100%, мы смогли бы оплатить часть этих расходов. В общем, решили запускаться на этой платформе.

Шли по шпаргалке

Подготовка заняла около пары недель. Мы шли по удобной шпаргалке — «Практическому пособию по краудфандингу» (его можно бесплатно скачать на Planeta.ru — прим. авт.). Поняли, что, если идти по четкой инструкции, все получается. У нас довольно небольшая команда, было не до распределения ролей, все администрировал я, только видеообращение отдали на аутсорс. Конечно, если есть возможность выделить на крауд-проект отдельного менеджера, результат будет лучше, потому что это действительно работа, требующая времени. Но, с другой стороны, люди видели, что я как создатель It’s My City лично очень включен в процесс краудфандинга, никому его не делегирую. Это повышало доверие и способствовало более активному участию — например, многие мои знакомые поддержали проект, потому что видели, что для меня это важно.

Ролик нам делал Иван Соснин. Теперь он состоявшийся режиссер, получает всякие награды, а тогда мы просто периодически заказывали ему разные съемки, вот и видеообращение для крауд-проекта попросили сделать именно его. Я довольно быстро написал сценарий, ребята одобрили — и отдали Ване в продакшен.

Вообще у нас с редакцией была, кажется, всего одна встреча по краудфандингу, где мы обсудили смыслы проекта и набросали медиаплан, — а дальше просто двигались по намеченному, периодически советуясь с менеджером Татьяной, которую нам дала Planeta.ru. У меня очень хорошие впечатления от общения с Татьяной, все наши запросы и хотелки всегда быстро решались.

Утром деньги — вечером стулья

В краудфандинге за поддержку проектов нужно предлагать какие-то бонусы. Изначально мы решили, что будем отправлять открытки с подписями известных екатеринбуржцев — Евгения Ройзмана, Саши Гагарина из «Сансары», главного художника города Дмитрия Фогеля и других. Они же предоставили свои лоты: книги с автографами, альбомы, картины. Заранее договаривались о такой партнерской помощи и потом просили, чтобы эти лидеры мнений на своих страницах в соцсетях рассказали о нашем проекте и своих вознаграждениях. Чуть позже подключился первый мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Он отметил, что ему приятно поддерживать любые проекты, которые двигают город вперед, и подписал несколько «карт народных топонимов». Так получился по-настоящему уникальный подарок.

Помимо этого, на старте у нас в проекте были книги о Екатеринбурге, экскурсии. По ходу кампании поняли, что можно добавлять новые лоты и в процессе проекта. Новое вознаграждение в проекте — хороший инфоповод, возможность рассказать о кампании немного по-другому. Поэтому мы постоянно просили Татьяну добавлять новые бонусы от наших друзей.