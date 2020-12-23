Запускаем подкаст про документальное кино «Это реально»

Запускаем подкаст «Это реально!» про документальное кино. Каждая серия — разговор с документалистами постсоветского пространства. В первом выпуске говорим с режиссером из России Беатой Бубенец. Она прошла часть пути с якутским шаманом, погрузилась в мир православных активистов, жила на Майдане и снимала в избирательном штабе Ксении Собчак.

О своем пути она рассказала авторам подкаста — Алисе Кустиковой и Марине Шупак, журналистам и документалистам из России и Молдовы. Cледите за выпусками на подкаст-платформах iTunes, Google Podcasts, Sound Cloud, Яндекс Music, Spotify, Radio Public, Breaker, Pocket Casts и др.

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«Это реально!» — совместный проект авторов и журнала ЖУРНАЛИСТ, подкаст о магии, секретах, разочарованиях и будущем дока. Наш подкаст для тех, кто снимает свой первый док. Как искать тему и героя? Продюсера и оператора? Или может обойтись без них?