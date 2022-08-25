Иван Еремин принял решение выйти из проекта «Ведомости» и сосредоточиться на других направлениях бизнеса  

Как стало известно накануне, медиагруппа «Бизнес Ньюс Медиа», издающая деловую газету «Ведомости», сменила владельца. Этот факт подтвердил Иван Еремин, являвшийся акционером газеты с мая 2020 года. Он сообщил, что намерен сконцентрироваться на развитии других направлений бизнеса.

«Действительно, я больше не акционер “Ведомостей”», — сообщил он журналистам, отметив, что параметры сделки раскрыть по условиям соглашения не готов, как не готов ничего сказать о персоне нового акционера. При этом, по его словам, сделкой он доволен.

И. Еремин уточнил, что доволен успехами, которых удалось добиться команде «Ведомостей», однако в сложившейся на рынке СМИ «высокорисковой и низкомаржинальной ситуации», он принял решение выйти из проекта и сконцентрироваться на новых бизнес направлениях.

«Мы запустили много хороших проектов, несмотря на неблагоприятные постковидные условия, в которых существовал рынок СМИ. Лично для меня это был полезный опыт и ответственная задача: как в непростых экономических условиях перезапустить на новом уровне и сделать экономически успешным флагман деловой журналистики — газету "Ведомости"», — сказал он, отметив, что не оставит без поддержки и продолжит консультировать команду издания.

Говоря о направлениях, на которых намерен сосредоточиться в ближайшем будущем, И. Еремин рассказал, что удачно инвестировал полученные в результате сделки деньги «в новые проекты, часть из них связана с медиа иных форматов, часть — с инвестиционно- финансовым сектором», отметив что подробности озвучивать пока не готов. «Скоро все узнаете. Новые проекты готовятся к открытию и переформатированию, да и старые отлично работают», — заверил он.

Напомним, что помимо «Ведомостей» И. Еремину также принадлежит медиахолдинг «ФедералПресс» и ряд других компаний. В частности, недавно им была создана инвестиционно-консалтинговая компания Global Bridge Capital, которая, как указано на ее сайте, инвестирует в проекты зеленой экономики, недвижимости, высокотехнологичных производств, медицины, IT, медиа и прочих отраслей, взаимодействуя с инвесторами и компаниями России, стран ближнего зарубежья, а также — Индонезии, Сингапура, Турции, ОАЭ, Сербии и других стран Балканского полуострова.