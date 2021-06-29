Иван Голунов будет работать в Shkulev Media Holding

Журналист «Медузы» Иван Голунов займётся развитием направления журналистских расследований в Сети городских порталов Shkulev Media Holding. Эту информацию телеграм-каналу «Местами» подтвердил руководитель спецпроектов СГП Анатолий Ефремов.

Голунов будет учить журналистов СГП «раскручивать замысловатые темы» и работать с большими данными и документами.

Сеть городских порталов объединяет новостные сайты в 48 городах страны (редакции работают в 20 городах, в большинстве регионов сайты СГП входят в региональные «топы» по посещаемости и цитируемости).