Иван Голунов будет работать в Shkulev Media Holding

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Иван Голунов
Июн 29, 2021

Журналист «Медузы» Иван Голунов займётся развитием направления журналистских расследований в Сети городских порталов Shkulev Media Holding. Эту информацию телеграм-каналу «Местами» подтвердил руководитель спецпроектов СГП Анатолий Ефремов. 

Голунов будет учить журналистов СГП «раскручивать замысловатые темы» и работать с большими данными и документами.

Сеть городских порталов объединяет новостные сайты в 48 городах страны (редакции работают в 20 городах, в большинстве регионов сайты СГП входят в региональные «топы» по посещаемости и цитируемости).

Источник: Местами
 
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