Иван Голунов подал иск на 5 миллионов рублей к задержавшим его полицейским

Журналист сообщил об этом в своем телеграм-канале 15 июня. Иван Голунов считает, что пять сотрудников УВД по ЗАО должны вернуть свою зарплату за время службы в этом подразделении. Журналист изучил работу полицейских и думает, что его дело — «явно для них не единственный опыт фальсификации доказательств».

Отмечается, что в случае удовлетворения иска, предъявленного экс-полицейским, Голунов отдаст вырученные средства на благотворительность.

Напомним, что Ивана Голунова задержали в июне 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Позже оказалось, что наркотики, изъятые при задержании журналиста и найденные дома, подкинули.