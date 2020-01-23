Иван Голунов потребовал от государства извинений

Журналист Иван Голунов подал жалобу в Генпрокуратуру на имя нового главы ведомства Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от имени государства за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщил «МБХ медиа» адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

Жалоба подана на бездействие должностных лиц Генпрокуратуры. В документе, который имеется в распоряжении «МБХ медиа», говорится, что Голунов необоснованно привлечен к уголовной ответственности, и за ним признано право на реабилитацию. По закону в таком случае ему должны принести официальные извинения за причиненный вред.

В жалобе отмечается, что извинение приносится в письменной форме не позднее одного месяца со дня постановления о прекращении уголовного преследования, однако этого так и не было сделано.

«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства», — говорится в жалобе.