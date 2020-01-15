Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий сотрудниками МВД

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Об этом Голунову сообщил следователь СК, который занимается этим делом. Он пригласил журналиста на допрос 20 января.

В июне 2019 года Ивана Голунова задержали в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Он настаивал на том, что наркотики ему подбросили. Через несколько дней на фоне масштабной общественной кампании в поддержку Голунова преследование журналиста прекратили.

Сотрудников полиции, причастных к задержанию Голунова, уволили со службы. Адвокат журналиста подавал жалобу на затягивание проверки в отношении полицейских, но в декабре суд отказался удовлетворить ее.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что против сотрудников полиции, задержавших Голунова, возбуждено уголовное дело. 13 января стало известно, что дело завели по статье о превышении должностных полномочий.