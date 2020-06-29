Иван Колпаков рассказал свою версию инцидента с харассментом

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков впервые прокомментировал обвинения в харассменте, после которых он в течение четырех месяцев был отстранен от своей должности, а около двух десятков других сотрудников уволились по собственному желанию. Сейчас он по-прежнему работает главным редактором «Медузы». Журналист написал об этом в своем фейсбуке.

По словам Колпакова, это была «грубая шутка», адресованная жене сотрудника.

По словам Колпакова, все сложившиеся обстоятельства привели к «катастрофе». Во время этой ситуации его «изо всех сил пыталась защитить Галя Тимченко», что было негативно воспринято общественностью и профессиональным сообществом, доверие читателей было подорвано, уволилась часть сотрудников, в том числе один из основателей «Медузы» Илья Красильщик.

Колпаков принес извинения за произошедшее.

На слова Колпакова уже отреагировал в фейсбуке Красильщик. По его мнению, в рассказе главреда «Медузы» косвенно указывается, что он «своим уходом развалил» издание, поэтому журналист также решил представить свою версию событий.

По его мнению, «развал» издания произошел по вине «менеджмента, этой системы трех основателей, которая не справилась в прямом эфире, из-за невыстроенных процессов».