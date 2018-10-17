Бывший владелец газеты «Спорт-Экспресс» покончил с собой из-за долгов

Экс-владелец газеты «Спорт-Экспресс» Иван Рубин покончил с собой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, причиной суицида стало множество финансовых долгов.

Тело Рубина нашли 16 октября на Осеннем бульваре в Москве. Рубин упал с 16-го этажа высотки.

В предсмертной записке, которую опубликовал телеграм-канал Mash, бизнесмен назвал имя человека, из-за которого совершил суицид:

В моей смерти прошу винить Тюренкова Владимира Александровича, которому я должен 70 860 евро, и который пригрозил сломать мне ноги и пальцы, если я не верну долг.

Бизнесмен Владимир Тюренков подтвердил «Говорит Москва», что Рубин должен был ему деньги, но опроверг информацию об угрозах.

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что по данному факту начата доследственная проверка.

Иван Рубин с 2003-го по 2012 год владел основной долей компании «Спорт-Экспресс», выпускающей одноименную спортивную газету. Он продал свой пакет акций после того, как сотрудники газеты объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты.