Иван Сурвилло сделает цикл интервью для RT

Журналист Иван Сурвилло планирует сотрудничество с телеканалом RT. Предполагается совместная работа над серией интервью, сообщает RT.

Сообщается, что первый эпизод будет посвящен Валерии Касамаре, проректору «Высшей школы экономики».

Отмечается, что выбор был неслучайным, так как Касамара в последнее время являлась участником нескольких громких событий. Так, шквал критики либеральных политиков и СМИ вызвало ее выдвижение в депутаты Мосгордумы. На данный момент она также находится в центре событий из-за введения «Высшей школой экономики» поправок в правила внутреннего распорядка.

Создатели проекта подчеркивают, что в качестве эксперимента съемки будут проходить в формате 360, для того чтобы продемонстрировать пространства, в которых проводит все свое время герой интервью.