Иван Таврин увеличил долю в холдинге «Выбери радио»

«Новый медиа холдинг», принадлежащий Ивану Таврину, довел свою долю с 59,08% до 87,44% в ООО «Холдинг «Выбери радио». Таврин увеличил свою долю после сделки с инвестфондом «Эльбрус Капитал» (ему принадлежало 20% компании) и его сооснователем Дмитрием Крюковым (8,36% компании), сообщает РБК.

В «Выбери радио» входят 95 радиостанций в 18 городах России, которые ретранслируют на регионы популярные станции: «Европа Плюс», «Ретро FM», «Авторадио» и другие. Среди совладельцев холдинга: семья вице-президента МТС Игоря Мишина (6,92%), член совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Сергеев (1,67%), Евгений Чермашенцев (1,6%), Алексей Седов (2,2%) и Давид Паньков (0,17%). В 2018 году весь холдинг «Выбери радио» оценивали в $42−53 млн, доля в 28,4% стоила, соответственно, $12−15 млн.

Стоимость своих активов «Эльбрус Капитал» оценивает в $874 млн: с момента основания он инвестировал в 20 компаний, среди которых онлайн-сервис HeadHunter, сеть постаматов PickPoint, сеть частных клиник «Национальная медицинская сеть». После прошлогоднего IPO HeadHunter у «Эльбрус Капитала» осталось 40,4% этого сервиса.

В портфель активов Таврина также входит телевизионный холдинг ЮТВ, который управляет телеканалами «Муз-ТВ», «Ю» и Disney. До 2018 года партнером Таврина по ЮТВ был миллиардер Алишер Усманов. В конце прошлого года Иван Таврин решил поменять структуру управления и владения своими медиаактивами. Все активы объединятся под бизнес-брендом «Медиа-1», холдинг будет не только управлять, но и владеть всеми компаниями, а сам Таврин станет единственным собственником «Медиа-1».