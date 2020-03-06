Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов сообщил «Интерфаксу», что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ:

В детстве я наблюдался у психиатра. Наблюдение продолжалось с 1987 года после того, как меня отдали в логопедический детский сад. В 2002 году карточка ушла в архив в связи с неактуальностью. А в 2013 году я получил паспорт моряка, где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров.

Как сообщалось, 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по «делу Голунова». Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту «Медузы» Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.