Ивана Сафронова направят на психолого-психиатрическую экспертизу

В следственном управлении ФСБ сегодня, 25 августа, прошло ознакомление обвиняемого в госизмене экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова с постановлением о назначении ему психолого-психиатрической экспертизы. Это первое следственное действие после предъявления Ивану обвинения. Процедура, как объяснил адвокат Сафронова Иван Павлов, стандартная для такой категории дел, передает «Ъ».

Экспертиза пройдет в исследовательском центре имени Сербского. Специалисты должны будут установить вменяемость Ивана, наличие у него заболеваний или расстройств, способность осознавать ответственность за свои действия. Присутствовавшие при ознакомлении адвокаты Сафронова согласились с предложенными следователем вопросами, которые должны будут осветить эксперты.

Перед началом процедуры ознакомления следователь в очередной раз попытался взять с адвокатов подписки о неразглашении данных предварительного расследования. Они в очередной раз отказались, мотивировав это тем, что им не разъясняют, что именно нельзя разглашать. Отказ был зафиксирован двумя свидетелями.

Позже следователь поинтересовался у Ивана Сафронова, согласен ли тот давать показания. Журналист заявил, что готов и с радостью, но только после того как ему, наконец, разъяснят, в чем именно его обвиняют.

Кроме того, стало известно, что у Ивана Сафронова в СИЗО сменился сокамерник. Теперь его сосед — Евгений Ремезов — предприниматель из Волгограда, обвиняемый в попытке теракта (ст. 205 УК РФ). С ним у Ивана сложились нормальные отношения.