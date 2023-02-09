Ивана Сафронова уволили с должности советника гендиректора «Роскосмоса»

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова уволили с должности советника генерального директора «Роскосмоса» в соответствии с приговором суда, вступившим в силу. Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима за госизмену.

Пресс-служба «Роскосмоса» заявила, что Иван Сафронов оставался сотрудником на протяжении всего времени с момента задержания, но зарплату не получал, потому что в табеле учета рабочего времени ему ставили неявки.

7 июля 2020 года Ивана Сафронова арестовали, обвинив в сотрудничестве с разведкой Чехии и Германии. 5 сентября 2022 года Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам строгого режима и штрафу 500 тыс. руб. по двум эпизодам дела по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ). Иван Сафронов не признал вину. Адвокат Даниил Никифиров говорил, что приговор будет обжалован во всех инстанциях. Иван Сафронов провел в СИЗО два года. Это время было вычтено из срока наказания.

В декабре прошлого года первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор господину Сафронову. После этого заседания приговор вступил в законную силу. Защита продолжит обжаловать решение Мосгорсуда в вышестоящих инстанциях.