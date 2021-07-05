Ивангай извинился перед Юрием Дудем за оскорбления

Блогер Иван Рудской, также известный как Ивангай, извинился перед журналистом Юрием Дудем за «глупые слова», сказанные в его адрес. С обращением он выступил в сторис Instagram.

Ивангай попросил прощения перед Дудем не только за оскорбления, но и за обвинения в цензуре – до этого блогер заявил, что Юрий Дудь вырезал «главный месседж» из интервью, посвященный репрессиям НКВД и голодомору, с которыми столкнулись его родственники.

«Прости меня Юрий Дудь за оскорбительные слова в твою сторону. Мне очень жаль, что за мои глупые слова в интервью у тебя теперь могут быть проблемы».

Также Рудской извинился перед своей бывшей девушкой, видеоблогером Марьяной Ро, сказав что она «крутая девчонка» и «не заслуживает того хейта, который вокруг нее».

Ранее Юрия Дудя обвинили в пропаганде наркотиков: в ходе психолингвистической экспертизы в интервью журналиста с Ивангаем и исполнителем Моргенштерном обнаружили факты пропаганды запрещенных веществ. 10 июня, по сообщениям Ленты, дело было передано в Зюзинский районный суд Москвы.