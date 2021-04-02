Алексей Иванов: «Для меня желтая пресса — это откровенный факт и сенсация, а не искажение и вранье»

Мы публикуем полезные советы на все случаи жизни, много пишем о здоровье. Например, мы рассказали, как диагностировать онкологию, и потом получили письма: «Спасибо большое, мы всем заводом проверились, у пятерых на первой стадии выявилось, они излечились». Да, часто наши статьи и заголовки шокируют, но мы также выполняем значимую социальную миссию. Объяснять это тем, кто не хочет у нас работать, — неблагодарное дело. У наших журналов огромная читательская аудитория. И если вы считаете всех этих людей идиотами, тогда вам надо идти работать в другие СМИ.

— У вас есть редакционные стандарты, которые распространяются на все издания? Существуют ли табу?

— Мы однозначно развлекательная пресса, поэтому не лезем в политику. Мы пишем о политиках, но именно как о публичных личностях. Это абсолютно четкая линия, и это табу. В остальном в каждой редакции есть свои собственные критерии и стандарты.

— То есть этика — уже их вотчина?

— Если возникают вопросы, дверь в мой кабинет всегда открыта. Какие-то вещи мы обсуждаем и решаем, ставить или не ставить что-то в номер, но это скорее исключение. Скажем, из такой темы, как смерть, мы стараемся не делать хайпа, а рассказываем зачастую сенсационную, но честную историю. У нас очень профессиональные главреды, и я благодарен им, что они чувствуют эту грань и через нее не переступают.

— Я так понимаю, у вас и в юридическом отделе должны работать хорошие специалисты. Здесь у вас все спокойно или, наоборот, постоянно идут войны?

— Был период, когда были войны с группой людей из адвокатской конторы, которые инициировали противостояние звезд, причем не только с нами. Потом это сошло на нет. У нас хорошие юристы, но работы в данном направлении у них не очень много, потому что еще одно наше железное правило — не врать. Мы никогда не публикуем фейки. Вся информация проверяется. И если вдруг, не дай бог, что-то такое проскакивает, мы извиняемся перед читателями и перед звездой. Но подобное бывает раз в два года или еще реже. У нас все материалы основаны на фактах, на реальных цитатах.

— Не совсем вяжется с общепринятым понятием «желтая пресса».

— В данном контексте у нас международный подход. Для меня желтая пресса — это откровенный факт и сенсация, а не искажение и вранье.

— С вторжением в личное пространство?

— Да, такое бывает, но мы никого не оскорбляем и, повторюсь, никогда не врем.

— Поговорим о бизнесе. Летом вы с оптимизмом смотрели на то, как восстанавливаются тиражи и какими будут продажи по итогам года. Ожидания оправдались?

— В целом да. Как я тогда и прогнозировал, продажи к концу года достигли отметки в 80 миллионов экземпляров. Единственное, уход с рынка «Роспечати» плюс турбулентность дистрибуторов АРПИ «Сибирь» и «Медиа-Селект» нас сильно отбросила назад. Но, даже зная о высокой лояльности читателей к прессе, я с удивлением обнаружил, насколько сильно у нас любят газеты и журналы: как только открылись киоски, как только появился доступ к изданиям, мы увидели стремительный рост продаж. Невероятно, но факт: по некоторым журналам у нас тиражи сейчас выше, чем до начала пандемии.

К сожалению, несколько малотиражных журналов нам пришлось закрыть, потому что они не выдержали этого прессинга. Тиражи меньше 10 тысяч уже просто нерентабельно печатать.

— Карантинной весной доходы от рекламы у вас снизились вдвое. Если смотреть правде в глаза, реклама в принципе может вернуться к доковидным показателям или восстановление до 70–80% — уже здорово?

— Я реалист, поэтому не ожидаю, что реклама вернется на докризисный уровень, потому что мы и так каждый год наблюдаем стагнацию, хотя частично выручку можно догонять за счет digital-ресурсов. При этом существуют отрасли и компании (дистанционная торговля, фармацевтика и др.), которые не уходят из принта, потому что они измеряют ROI и видят, что отдача от рекламы до сих пор крайне высока. Если вернуться к сути вопроса, сейчас мы наблюдаем рост доходов от рекламы в сравнении с прошлым годом, и это вселяет сдержанный оптимизм.

— Ну, для вас реклама — не основной источник дохода. Если с продажами все в порядке, то такое падение рекламы не столь существенно?

— Вы правы, реклама у нас составляет порядка 15% от доходов, и мы довольно комфортно себя чувствуем в связи с восстановлением уровня продаж копий. Но при этом мы считаем прессу в целом и себя в частности недооцененными. Восприятие рекламы на страницах журнала не может сравниться ни с одним другим носителем, но рекламодатели по тем или иным причинам относятся к этому факту поверхностно.

— Раньше, будем говорить честно, у вас цифровое направление развивалось слабо. Ситуация сейчас изменилась?

— Да, изменилась. Мы недавно запустили портал day.ru. Пока он только набирает обороты, и у него еще относительно небольшие цифры — порядка 25–30 тысяч посетителей в день. Хотя для сайта, запущенного чуть больше месяца назад, я считаю это прекрасным показателем. По концепции мы решили вообще не привязываться к нашим печатным брендам и развивать информационно-развлекательный портал, куда пока что даже не попадают материалы из наших офлайн-журналов. Контент для онлайна создает отдельная редакция.

Также у нас существует сайт газеты «Оракул», который мы обновили в конце 2020 года. Мы не ожидаем там миллионной посещаемости, но он довольно рекламоемкий.

— На портале day.ru политика — тоже табу?

— Не совсем. Но акцент, конечно, на нее не делаем, это не общественно-политическое СМИ.

— Для вас это проба пера? Или вы ставите перед сайтом какие-то задачи по трафику, монетизации, цитированию?

— Нет-нет, конечно, задачи ставятся, и они очень амбициозные. Мы делаем серьезные инвестиции в этот проект. Надеюсь, к концу года мы уже будем значимым и заметным игроком именно в цифровом издательском поле.

— Как такой домен был в свободном доступе?

— А вы знаете, он не был в свободном доступе, так как давно принадлежит нам. Мы его купили сто лет назад, я даже уже не помню, под какие цели. Сейчас, перед тем как покупать новое доменное имя, мы решили для начала просмотреть список имеющихся у нас доменов и обнаружили там day.ru.

— Для «Иванов Монамс Медиа» 2021 год — первый полноценный годовой цикл. Что запланировали?

— Вопрос какого-то огромного роста сейчас перед нами не стоит. Если говорить совсем откровенно, 2021 год нужен, чтобы зализать раны прошлых лет. Я думаю, так можно сказать не только о нас, но и обо всем издательском сообществе. Главное сейчас — сохранить баланс. Если мы сохраним стабильность в нынешнем году, то уже в следующем сможем позволить себе более динамичное развитие как в офлайне, так и в онлайне.