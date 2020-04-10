Наталья Иванова: «Я  вижу, как сжимается пространство для критики литературы в СМИ. Это диагноз для общества»

Писатели нескольких поколений проделали грандиозную работу безо всякой надежды не то что на успех, просто на публикацию. Я в меру своего общественного и литературного темперамента продолжала их дело как критик, основными вехами того времени стали обзоры года в толстых журналах, постоянные колонки критиков в «МН» и «Огоньке». Это и новый формат больших встреч с писателями и круглых столов литераторов и журналистов, дискуссий в прямом эфире федеральных каналов — сейчас это кажется невероятным.

— Те годы были отмечены острой идеологической дискуссией, говорили даже о «гражданской войне в литературе». Можно ли сказать, что сегодняшняя ситуация, когда писателей просто не знают и не читают, — возвращение к норме?

— Литература с конца 80-х, в «длинные», или «большие» 90-е (1986–1998), была связана с политикой, но не была политикой. Вернее, была своя, литературная политика. Она была эстетически очень интересна, разнообразна, чтение захватывало миллионы, можно было считывать интересы публики по обложкам журналов в метро — сегодня все читают «Дети Арбата» в «Дружбе народов», а завтра — «Факультет ненужных вещей» в «Новом мире»

«Гражданская война» в литературе разгорелась по причине непримиримых позиций — консерваторы не оставляли попыток остановить тот освободительный для литературы и сознания всего общества процесс, о котором я говорила выше. Эта «гражданская война» имела громкую слышимость, поскольку тиражи были огромными: «Новый мир» — два с половиной миллиона экземпляров, «Дружба народов» — один миллион восемьсот тысяч, «Знамя» — миллион. «Огонек» — несколько миллионов! «Литературная газета» — несколько миллионов.

Сегодня тиражи упали в сотни раз, но дело еще и в том, что каждая из воюющих сторон окопалась на своей территории и противника в упор не видит. Скучно. Повторяются одни те же аргументы и обвинения. Глухим отголоском «гражданской войны» для меня стало появление моего имени в «расстрельных списках» газеты «Завтра». Жанр доноса не стареет (см. «Завтра» от 18 марта 2020 года «Живописный расстрельный список»).

О критике. Сегодня «литература о литературе» (а настоящую литературную критику я считаю все-таки литературой, ее живой частью, как прозу или поэзию) разделилась на книжную и толстожурнальную. Прибавим к этому литературную журналистику. Но присутствие этих видов на страницах СМИ постоянно сокращается.

— Какие жанры сегодня присутствуют в литературной критике?

— Они тоже находятся в процессе упрощения. Чем доступнее, чем ближе к аннотации, желательно краткой, типа намека на тему и формат, тем популярнее. Разброс велик — от журнальной статьи к блогу «Книжки и винишко» с десятками тысяч подписчиков. Мне скажут: это ведь книжная информация. Ну да, хотя бы так. Но до чего упростимся дальше? До мышей?

Структура литературной критики и разнообразие ее жанров еще сохраняются благодаря интернету, мгновенно распространяющему литературную критику «Журнальному залу» и другим отлично работающим порталам.

— Интернет — это благо или проблема?

— Интернет для литературной критики и благо, и возможное упрощение. Результаты зависят, как всегда в литературе, от автора и его способностей. Слово «талант» сегодня не очень в ходу, но именно это я имею в виду. А еще критику нужна начитанность. Критик вписывает себя в два контекста — исторический и современный, историческую вертикаль и современную литературную горизонталь.

— Что вы обычно читаете в сети?

— В Интернете читаю «Журнальный зал», ленту ФБ, то есть то, чего не найдешь в условном киоске печати. К сожалению, литературный YouTube только формируется, там жанр интервью вытесняет все остальные.

— Что можно сказать о литературных разделах прессы, радио, ТВ?

— Критика литературная в общественно-политической газете, журнале и на радио сильно отстает от других видов критики — театральной, музыкальной, изо. Много критики зависимой и даже коррупционной, имея в виду не деньги, а дружеские обязательства. У нас три газеты литературных — и во всех свои серьезные недостатки, когда превосходные степени, обращенные к рецензируемому Пупкину, достойны в лучшем случае Пушкина.

— Что можно сказать о современных критиках? Есть ли разрыв поколений?

— Есть разные поколения и разные школы. Критика в «Новом литературном обозрении» ближе к академизму, в традиционных литературных журналах — к самой словесности (эссеистика, круглые столы, заочные анкеты, колонки). Среди молодых существенно выделяются критики порталов «Горький», «Ли терра туры» и «Текстуры». Весьма любопытны отдельные блоги в ФБ. А вообще критик сегодня абсолютный бессребреник и миссионер. Для него критика — это образ жизни, а не только профессия, из которой многие убегают в «художественную словесность». Но не всегда побег успешен.

— Вы вместе с Сергеем Чуприниным возглавляете один из наиболее авторитетных литературных журналов. Как живут «толстые журналы» сегодня?

— Стратегия литературного журнала сегодня двойная. Главное — выжить в тяжелых экономических условиях и сохранить независимость, что почти невозможно. Журналу «Урал» удалось получить деньги от областной администрации и при этом независимость сохранить. А журнал «Арион» закрылся.