Ивану Сафронову и адвокатам ограничили ознакомление с материалами дела до 11 февраля

Лефортовский суд Москвы ограничил журналисту Ивану Сафронову и его адвокатам срок ознакомления с материалами дела о госизмене до 11 февраля. Об этом просил следователь ФСБ Александр Чабан.

Дело состоит из 22 томов, а это около 10 тысяч страниц материалов. Их, считает следователь, адвокаты и Сафронов должны запомнить наизусть.

«Иван Сафронов имеет право на достаточное время и возможность для подготовки своей защиты. <...> Препятствия в ознакомлении защиты и обвиняемого с материалами дела ЕСПЧ считает нарушением права на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 конвенции)», — сообщили в Telegram-канале «СвободуСафронову!».

В конце декабря Мосгорсуд до 7 апреля 2022 года продлил арест бывшему спецкорреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей», экс-советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Журналиста обвиняют в госизмене (ст. 275 УК).

Следствие считает, что Сафронов в 2012 году был завербован иностранными спецслужбами, в 2017 году передал её представителю секретные данные, связанные с военно-техническим сотрудничеством России. Журналиста обвиняют в госизмене, но сам Сафронов не признаёт вину и считает, что обвинения связаны с его профессиональной деятельностью. Сафронов находится в СИЗО с июля 2020 года. Всё это время ФСБ оказывает на журналиста давление, запрещая свидания и переписку (письма ему вновь стали передавать только в декабре).