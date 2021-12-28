Ивану Сафронову продлили арест до 7 апреля

Журналист, находящийся в СИЗО «Лефортово почти полтора года, останется там до 7 апреля 2022-го.

Так решил Мосгорсуд, удовлетворивший ходатайство следствия.

Впервые за все время ареста Сафронова на оглашение не пустили никого из его близких — даже сестру Ирину и невесту Ксению, которым давали увидеться с Иваном на всех судах ранее без исключения (кроме одного заседания, когда Сафронов присутствовал по видеосвязи в декабре прошлого года).

Журналист, советник главы «Роскосмоса» находится под стражей с 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене.