Ивану Сафронову запросили 24 года колонии по делу о госизмене

Прокурор в Мосгорсуде запросил 24 года колонии в качестве наказания для бывшего спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова по делу о госизмене. Запрашиваемый срок всего на год меньше максимального наказания.

Также прокурор Борис Локтионов запросил для Сафронова штраф 500 тысяч рублей, ограничение свободы на два года и конфискация денежных средств, якобы полученных преступным путем.

«При этом никаких доказательств "преступной деятельности" в деле Ивана не имеется. Даже свидетели со стороны обвинения (все до единого) в суде заявили, что Сафронов занимался обычной журналистикой, не нарушал закон и не выведывал гостайн. Госизмена, по мнению следователя Чабана, прокурора Локтионова и их коллег, заключается в пересказе иностранному журналисту нескольких статей. Все они есть в открытом доступе», — заявляет «Первый отдел», который занимается защитой журналиста.

Прокурор Эльвира Зотчик в перерыве судебного заседания предлагала Сафронову срок в 12 лет в обмен на признание вины, сообщил адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов. Иван от сделки отказался. В итоге во время прений гособвинение запросило для Сафронова в два раза больше — 24 года колонии по двум эпизодам.