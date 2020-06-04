Июньский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые? Ну это как посмотреть. Так или иначе, именно анализ этого блаженства стал главной темой июньского номера ЖУРНАЛИСТА.

Тотальная неопределенность — вот основная черта коронакризиса. В таких условиях лучше всего воздерживаться от прогнозов. Думали, что коронавирус убьет печатную прессу, — а продажи отдельных изданий только выросли, в том числе и в России. Говорили, что рекламодатели блокируют размещение контекстной рекламы в статьях о коронавирусе? Теперь это не табу, ведь про пандемию читают все и много. Боялись, что после кризиса многие редакции не вернутся в офисы, оценив эффективность удаленной работы? Но уже на втором месяце самоизоляции у многих запал иссяк и продуктивность на удаленке пошла вниз.

Неопределенность не дает ответа на старые вопросы и каждый день порождает все новые.

Ответы на некоторые из них мы приводим в июньском номере:

• как правительства разных стран поддерживают СМИ в период пандемии;

• что за это время поняли сами журналисты и издатели;

• как голландская пресса приспособилась к новой реальности;

• станет ли легче российскому полиграфическому бизнесу в связи с тем, что правительство наконец признало его «пострадавшей отраслью».

• А директор издательского дома «Мир Белогорья» рассказывает о том, как цифровизация помогает минимизировать потери от пандемии.

• О своих проблемах и способах их решения говорят главные редакторы «Амурской правды» и «Карталинской нови».

• Сейчас, когда все помешались на вакцине от коронавируса (где-то проскочила информация о том, что ее можно будет есть ложечкой, как йогурт), актуально звучат слова журналиста Андрея Ваганова о том, что научно-популярная журналистика — это прививка от мракобесия.

• 9 июня Юрию Щекочихину исполнилось бы 70 лет. Рассказываем об этом уникальном журналисте и удивительном человеке в рубрике «Профессия».

Война войной, а обед по расписанию. В июньском номере вы найдете все наши традиционные рубрики:

• Юрий Трубников — о фотографах военного поколения;

• Сергей Мешавкин — о художественных иллюстрациях в новостной газете;

• Роман Жолудь — об источниках информации и о том, как их беречь.

• Занятие в школе фельетона посвящено Михаилу Зощенко.

В общем, чтобы пандемия не превратилась для вас и вашего издания в пропалдемию, повышайте иммунитет путем поглощения нашего журнала.