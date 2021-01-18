Из Apple Store потребовали удалить Telegram

Американская некоммерческая организация (НКО) Coalition for a Safer Web подала иск к компании Apple, в котором потребовала удалить мессенджер Telegram из магазина приложений, сообщает The Washington Post.

Иск был подан в Окружной суд США по Северной Калифорнии. Причиной послужили экстремистские высказывания, которые распространялись пользователями в мессенджере в преддверии штурма Капитолия в Вашингтоне. Организация считает, что руководство Telegram не принимало никаких мер для пресечения распространения таких сообщений. Кроме того, по мнению истцов, в Telegram присутствует антисемитский контент. От Apple НКО требует соблюдать условия обслуживания, запрещающих разжигание ненависти и подстрекательства к насилию.

Популярность Telegram выросла в Америке на фоне блокировки президента США Дональда Трампа в соцсетях, а также отключения соцсети Parler. Как сообщил основатель Telegram Павел Дуров, там завели каналы даже некоторые президенты и главы правительств.