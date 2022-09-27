Из AppStore исчезло приложение «ВКонтакте»

Из магазина для iOS также пропали другие приложения, входящие в экосистему VK, в том числе «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер» и почта Mail.ru.

«ВКонтакте» подтвердила, что приложения заблокировала компания Apple. Сервисы, которые были установлены до блокировки, продолжают работать. «ВКонтакте» направила запрос в Apple, ответа пока нет.

В магазине приложений Google Play эти программы на данный момент доступны.

В феврале 2022 года гендиректор компании VK Владимир Кириенко попал под санкции США. Пост Кириенко занимал с декабря прошлого года. VK после этого заявила, что ограничения не повлияют на операционную и финансовую деятельность компании, а также на ее взаимодействие с партнерами.

Напомним, что весной 2022-го из AppStore удалили приложения многих российских банков: «Альфа Банк», «Сбербанк», «ВТБ». На прошлой неделе Apple также удалила одно из самых популярных приложений с картами «2ГИС».