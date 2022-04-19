Из поиска «Яндекса» удалены ссылки на заблокированные Роскомнадзором СМИ

Ссылки на сайты «Медузы»*, «Медиазоны»* и «Настоящего времени»* пропали из поисковой выдачи «Яндекса» из-за попадания в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

«Ссылки пропадают из поисковой выдачи «Яндекса», если они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их «зеркала», как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически», — сообщили в компании в ответ на запрос о причине исчезновения ссылок на сайты в поисковике.

При введении в поисковую строку запроса с названием сайта появляется соответствующая плашка: «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ».

*Внесены в реестр СМИ-иноагентов