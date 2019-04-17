Из студии «Первого канала» выгнали историка при обсуждении пожара в Норт-Даме

Ведущий программы «Первого канала» «Время покажет» Анатолий Кузичев выгнал из студии доктора исторических наук Александра Сытина за его высказывание о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, сделанное им во время обсуждения пожара в соборе Парижской Богоматери. Видеозапись опубликована на YouTube-канале «Первого канала».

«Вы сравнили пожар важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года», — сказал Сытин.

Это вызвало бурную реакцию и споры участников программы, после чего ведущий попросил Сытина покинуть передачу.