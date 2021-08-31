Избирком нашел у ведущего «России 1» не указанные в отчете о доходах 3,1 миллиона рублей

Телеведущий канала «Россия 1» Евгений Попов, который выдвигается на выборы в Госдуму, не указал в отчете о доходах 3,1 миллиона рублей. Их, как оказалось, журналист получил от ВГТРК.

Информация об этом есть в документе Мосгоризбиркома, где указаны сведения от зарегистрированных кандидатов в депутаты.

Телеведущий Евгений Попов баллотируется в Госдуму от 197-го московского избирательного округа. По данным Мосгоризбиркома, доходы Попова состояли из выплат от канала «Россия 1», Пенсионного фонда, Сбербанка, «Тинькофф Банка», ВТБ и автодилера «Рольф». Общий доход за прошлый год составил 11,4 миллиона рублей. Но после проверки московского управления Федеральной налоговой службы установлено, что кроме указанных средств Попов получил от ВГТРК еще 3,1 миллиона рублей.

Как сообщает телеканал «Дождь» (внесён в реестр СМИ-иноагентов), по данным расследования Алексея Навального, у Попова есть квартира стоимостью 45 миллионов рублей, а также квартира возможной стоимости 130 миллионов рублей. Евгений Попов в эфире «Дождя» (внесён в реестр СМИ-иноагентов) объяснил, что купил недвижимость в ипотеку, и отметил, что «никогда миллиона рублей в месяц не зарабатывал».