Избитый в ХМАО журналист настаивает на политической подоплеке нападения

Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения в Югорске журналиста Антона Пантина — по статье 116 УК РФ («Побои»). Правоохранители установили подозреваемого, который мог наносить удары оппозиционеру. Сам Пантин считает, что дело могут спустить на тормозах и постараются исключить из него политическую подоплеку.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Югре, подозреваемый в избиении журналиста был задержан и допрошен.

«Мужчину установили с помощью камер видеонаблюдения. Сначала узнали, на каком автомобиле он приехал к месту преступления, а затем оперативники нашли его самого. От показаний мужчина отказался, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ. Известно, что он ранее не судим, работает охранником. Отпущен домой, так как статья о побоях не подразумевает заключения под стражу», — сообщили в УМВД по ХМАО.

«Якобы этот гражданин утверждает, что нанес удары из личной неприязни ко мне. Мол, когда-то я его снимал на телефон, послал его матом. Попытается увести все в бытовую плоскость, но я так не считаю», — сообщил журналист.

в Югорске утром 21 мая на местного журналиста Антона Пантина у его дома напал человек в маске, избил его и сбежал. Оппозиционер был доставлен в больницу с множественными гематомами головы и разорванной губой. Тогда он заявил о том, что знает не менее десяти интересантов, кто мог заказать данную расправу.

Журналист Антон Пантин, критикующий городских и окружных чиновников, не первый раз становится героем скандала с применением рукоприкладства. В прошлом году депутат думы города Югорска от «Единой России» Владимир Бендус избил журналиста и отобрал у него телефон, после чего был изгнан из партии.